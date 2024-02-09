В Україні різко збільшилась кількість хворих на грип: медики попередили про небезпечні симптоми

Епідемічний поріг грипу уже перевищений у чотирьох регіонах. Там закривають дитсадки, а учнів переводять на дистанційне навчання класами або й навіть цілими школами. Так відбувається з року в рік. Саме в лютому - лютує найбільше грип. І навіть ускладнення спричиняє типові. Утім цього епідсезону лікарі спостерігають те, чого не було ніколи раніше.

Про нові прояви старих вірусів - кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

У лікарнях побільшало пацієнтів

У лікарнях Київщини побільшало хворих серед дітей. Пацієнти кажуть - усе почалося різко й одразу з температури за 38.

Дівчинка Віта пішла до школи без жодних симптомів, а вже за кілька годин її просили забрати з уроків додому. За призначенням сімейного лікаря спершу лікувалися вдома. На 8 день потрапили до лікарні. Жінка з бронхітом, діти з пневмонією.

Симптоми грипу

Різкий початок, висока температура, закладеність носа, кашель та біль у горлі - симптоми, які вже мають насторожити. Їх лікарі повторюють із року в рік. Далі ж, якщо не лікуватися чи робити це неправильно - починаються ускладнення. А грип, який зараз переважає, саме ними й найбільш небезпечний. І надто - коли приходить не сам. Що й стало найбільшою несподіванкою для лікарів цього епідсезону.

"Наразі ми бачимо, що є мікс-інфекції. У нас є діти, які хворіють на ковід і грип одночасно. У нас є діти, які хворіють на підтверджений грип і супутні ентеровірусні інфекції. І звичайно ми бачимо ускладнення у виглядів отитів, синуситів. Отити важкі бувають, навіть із проривом барабанної перетинки", - каже заступниця медичного директора Броварської багатопрофільної лікарні Наталія Волошина.

Симптоми грипу

Минулого тижня зросла кількість хворих

Минулого тижня захворюваність зросла на 31% - порівняно з попереднім. На гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 230 тисяч українців. 41 людина з діагнозами "ковід" і "грип" - померла через ускладнення. Епідпоріг нині перевищений у 4 областях. На дистанційне навчання перейшли 180 навчальних закладів на Вінниччині, майже 170 - на Хмельниччині, понад сто на Київщині й 70 на Житомирщині.

Зараз уже середина епідсезону. І його пік водночас. Утім коли крива захворюваності на грип піде вниз, може почати зростати захворюваність на коронавірус - прогнозують лікарі.

Медики нагадують, вакцинація є найефективнішим засобом профілактики. Вакцина проти грипу обійдеться всередньому в 600 гривень, проти коронавірусу - досі є безкоштовною, вона доступна в будь-якому пункті вакцинації. Робити щеплення можна впродовж усього епідсезону. Навіть одночасно - проти грипу й ковіду.

Хворі на грип

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Нагадаємо, у Києві різко зростає кількість дітей, які хворіють на грип і коронавірус. У соціальних мережах батьки розповідають про величезну кількість хворих школярів.

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