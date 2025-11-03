В Україні різко здешевшали популярні продукти: яка причина і доки це триватиме

В Україні здешевшали овочі / © Pixabay

В Україні здешевшали овочі борщового набору. Експерти кажуть, що все завдяки гарному урожаю, проте це може тривати недовго.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Зниження цін на овочі

Цієї осені, каже фермер Максим Корчак, роботи почали аж на місяць-півтора пізніше через затяжні дощі. Прибрати буряки треба із 22 гектарів.

«Наприклад, якщо ми збираємо буряка 80 тонн з гектара — 800 центнерів, то цього року продажний буде 60 тонн, а торік ми зібрали 45 тонн», — каже співвласник фермерського господарства Максим Корчак.

Поруч — ще й 10 гектарів моркви. Вона теж вродила щедро. Похизуватися чималими зборами може не лише пан Максим. За підрахунками експертів, урожайність деяких видів овочів аж на 30–40% відсотків краща, ніж торік. Як наслідок, вони, кажуть, здешевшали.

«Якщо ми сьогодні говоримо про овочі борщового набору, то в жовтні місяці ціна зменшилася практично на 5–6% у порівнянні з вереснем місяцем», — каже гендиректор НДІ «Украгропромпродуктивність» Володимир Івченко.

«Найбільше у нас подешевшала порівняно з довоєнними роками цибуля ріпчаста. Вона коштує 8 гривень на ринку. На другому місці — капуста білокачанна, вона вдвічі дешевша, ніж у жовтні 2024 року і коштує приблизно 12 грн», — каже аналітик Української аграрної конфедерації Артем Гавриш.

Про зниження цін на прикладі власної продукції розповідає фермер з Київщини Максим Корчак.

«Торік ми продавали буряк з осені по 12 грн. У лютому-березні ми продавали буряк по 15–16 грн. Цього року зараз ціна, яку нам пропонують — 6 грн. У нас морква в сезон вересень-жовтень йшла 15–16 грн. Після січня, в лютому місяці, морква коштувала 20–22 грн. Зараз морква коштує 7–8 гривень», — каже фермер.

Ціни в Києві

Але такі низькі ціни на городину, про які говорять експерти та фермер, не скрізь. Один зі столичних ринків. Тут багато років поспіль торгує пані Олена. Овочі вона привозить з Вінниччини.

«Капуста — 30 гривень, бурячки теж 30, морква — 30», — каже вона.

Неподалік — ятка пані Людмили з Київщини. Ціни у неї трохи вищі. Обидві продавчині кажуть: цьогоріч урожай хороший і у них.

Брак овочесховищ

Експерти пояснюють: деяким аграріям, які вирощують значно більше, ніж звичайні селяни, ціни на свої овочі доводиться урізати ще й через відсутність місць для зберігання.

Будівництво сховищ — задоволення не з дешевих. Тому держава вже розширила програму доступних кредитів на їхнє зведення.

«Якщо будувати сховище десь на 10 тис. тонн, то вартість будівництва в межах 125 млн», — каже Володимир Івченко.



У пана Максима є сховище для буряків. Воно не високотехнологічне, без холодильників, але з вентиляцією. Щоб туди закладати та зберігати овочі — потрібна електроенергія. Утім, через російські обстріли світло відключають. Тож знадобився генератор.

Чи здорожчають овочі

Що ж буде з цінами на городину далі? За словами фахівців, уже незабаром вона знову може здорожчати. Все залежатиме від кількох факторів, зокрема скільки ЯКІСНИХ овочів фермерам вдасться закласти до сховищ. І, звісно ж, якою буде ситуація з енергосистемою.

«Якщо брати, наприклад, досвід минулого року, то може бути взимку взагалі там відсотків 20, ну це залежно від того, яка ситуація буде з енергоресурсами. А якщо навесні, то якщо буде зовсім усе погано, ну це песимістичний сценарій, то це може бути 40–50%», — каже аналітик Української аграрної конфедерації Артем Гавриш.

