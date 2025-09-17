ТСН у соціальних мережах

В Україні різко здорожчають популярні продукти: що саме та коли

В Україні здорожчають овочі. Ціни на курятину вже поповзли вгору.

Олена Лоскун
В Україні різко здорожчають популярні продукти: що саме та коли

Експерти прогнозують зростання цін / © Pixabay

В Україні здорожчають овочі та фрукти. Станеться це вже за місяць-два, попереджають фахівці, бо продукцію зовсім скоро фермери почнуть закладати до сховищ, а отже, матимуть додаткові витрати. Натомість на дорогожнечу м’яса покупці скаржаться уже. Курятина подекуди наздоганяє свинину.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Що кажуть фермери

Сергій Леонов займається фермерством від 2018 року. Вирощує, зокрема, кукурудзу, сою, кавуни та обліпиху. А цьогоріч на півтора гектарах уперше посадив ще й помідори. Урожай, каже, гарний. От тільки збути його важко.

«У нас дуже мало переробних підприємств. Друга проблема — щоб працювати з супермаркетами, потрібні великі об’єми», — каже фермер.

Тож томати продає гуртовикам на ринках, але й там попит невеликий.

«Спочатку ми продавали томат по 18 грн оптовим покупцям. Зараз ніхто не хоче брати його по 10 грн», — каже він.

Натомість огірки на полі Сергія цьогоріч вродили гірше. Тому й вартість, каже, була теж невисокою.

Які ціни на ринку

Падіння цін підтверджують у Держстаті. В період від січня до серпня овочі стали доступнішими на понад третину (32,6%). Експерти пояснюють це, зокрема, не лише урожаєм і сезонністю.

«15–20% по картоплі, по моркві, по буряку, по капусті. Цибуля — ні. По цибулі там практично немає здешевлення», — каже економіст Олег Пензин.

Овочі та фрукти теж здешевшали на базарах.

Тримаються, запевняє пані Тамара, ціни на яйця. Проте в порівнянні з аналогічним періодом минулого року вони таки здорожчали. Дивуються покупці і стрімкому зростанню вартості курятини. Що ж до свинини, то стегно, лопатка та ребро на ринку коштують 280–300 гривень. Кілограм ошийка — 350.

Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже: таке м’ясо на інших точках можна знайти по 220–250 гривень. Але що буде далі — залежатиме, зокрема, від вартості кормів для тварин.

«Зараз важко сказати, що буде в жовтні-листопаді — це залежатиме від цін на кукурудзу зокрема», — каже він.

Чому експерти очікують зростання цін

А от фрукти й овочі, прогнозує, здорожчають, щойно урожай почнуть закладати на зиму до сховищ, бо тоді доведеться приплюсувати вартість енергоносіїв.

Якщо російські обстріли посилюватимуться — бізнесу, ймовірно, доведеться використовувати ще й альтернативні джерела. І це також додаткові витрати. А тому ціни можуть зрости на 10–15%.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чим краще ЗАПАСАТИСЬ просто ЗАРАЗ! А з чим ЗАЧЕКАТИ? ТСН для вас все З’ЯСУВАЛА

