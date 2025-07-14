В Україні різко здорожчала чорниця: скільки коштують ягоди і яка причина

Чорниця / © Pixabay

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В Україні різко здорожчали чорниці. Цього року їхня вартість у 2-3 рази дорожча, ніж минулого. Люди здають заготівельниками по 170 грн за кілограм, в роздріб можна купити за 200 грн.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Пані Наталія зі Сварицевичів на Рівненщині збирає у лісі чорниці разом із онучкою, сестрами та подругою. Люди розповідають, що через холод, цього року — неврожай. Якщо раніше вдавалось назбирати до 35 кг, то тепер — до 10 максимум.

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А ціна на чорниці зросла. Заготівельники приймали у селян спершу по 130 грн, тепер ще дорожче — по 170 грн. Минулого року ціна була 50 грн.

А от при дорозі проїжджим продають уже по 200. Приблизно така ціна і на базарі у Рівному. Втім попит є.

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