В Україні різко здорожчає пальне: експерт пояснив скільки коштуватиме бензин і газ

Експерти прогнозують ріст цін на пальне / © Pixabay

Реклама

Експерти прогнозують ріст цін на пальне у лютому. Серед основних причин - це девальвація гривні, а тому водії мають бути готовими до здорожчання.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Три чинники тиску: акцизи, нафта та курс

Геннадій Рябцев зазначає, що «мертвий сезон» на заправках закінчився ще в середині січня, і відтоді ціни впевнено йдуть вгору. На ситуацію впливає одразу кілька потужних факторів:

Реклама

Нові акцизи: з 1 січня 2026 року податки на пальне зросли (на бензин — +10%, дизель — +15%, скраплений газ — +13%). Світова нафта: за січень ціна за барель Brent підскочила на 10% — з $60 до $66. Оскільки Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, це здорожчання «дожене» роздріб у лютому. Курс валют: кожна зайва гривня в курсі долара автоматично додає 80 копійок до вартості літра пального.

Геннадій Рябцев, експерт: «Сумарно нафта та курс уже сформували підвищення закупівельної вартості на понад 2 грн/л. За пару тижнів ми отримаємо плюс 2 гривні на літрі гарантовано. Це неминучий процес».

Чого чекати на стелах АЗС?

За найгіршими прогнозами, середні ціни у лютому можуть досягти психологічних позначок:

Бензин А-95 та Дизель: понад 60 грн/л .

Автогаз: наблизиться до 40 грн/л.

Автогаз — у зоні ризику

Найпесимістичніші прогнози стосуються саме скрапленого газу. Через обмежені запаси та складну логістику він дорожчає швидше за інші види пального. Експерти пояснюють, від початку зими ціна на газ уже піднялася на 12% (до 37–38 грн/л), і зупинятися на цьому не збирається.

Більше читайте у матеріалі: Лютий готує економічні "сюрпризи": якими будуть ціни, зарплати, пенсії і курс гривні