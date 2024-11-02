В Україні різко здорожчали популярні продукти: експерти зробили невтішні прогнози

Традиційно на зиму набирають в ціні молочка, яйця та м’ясо.
Вартість української картоплі та капусти цьогоріч зросла на понад 200%. Тенденцію до здорожчення перебрала й решта овочів борщового набору, а ще молочка та м’ясо. Нові цінники б’ють по гаманцях українців. А купівельна спроможність громадян продовжує падати.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.
Подорожчання продуктового кошика економічні експерти фіксують щороку. Традиційно на зиму набирають в ціні молочка, яйця та м’ясо. Бо не сезон та й зберігати продукцію складніше, пояснюють самі фермери. Але от із овочами історія мала би бути зворотня. Восени врожаю у засіках найбільше. Та от цьогоріч зміна в ціні найвища.
Серед рекордсменів - ріпчаста цибуля, яка за рік здорожчала на понад третину. Удвічі більше за неї набрав у ціні буряк. На 127% стала дорожчою морква. На 244% - картопля. У понад три з половиною рази подорожчала білокачанна капуста, порахували експерти Українського клубу аграрного бізнесу.
"Ріст цін відбувається не тільки від внутрішньої ситуації, яка відбувається в Україні, а й ще зовнішні фактори впливають: клімат дуже впливає на всі ланцюжки виробництва", - каже експерт Максим Гопка.
Затяжна посуха попалила городину, що стирчала ботвиною з грядок, каже фермер, який вирощує овочі на Волині.
"Не було ні одного живого листка. Оце все літні листки. Це вже оці листочки гарні - це осінь", - каже фермер Руслан Хомич.
Тому ті ж буряки, морква, капуста ще в землі. Мовляв, добирають вологу. А от картопля - вже на складах.
Цьогоріч велика картопля вродила у господарстві Леоніда на Житомирщині. І це, каже, радше виняток.
"Хто посадив ще у квітні місяці, то картопля є, бо ще хватило їй влагі. А хто уже в травні. і там 2 місяці не було дощів. От і причина в тому", - каже фермер Леонід.
Восени в Україні зібрали на 20% бульби менше. Що в еквіваленті дорівнює чотирьом мільйонам тонн, звітує профільне міністерство.
У Києві на ринку десяток яєць коштує від 45 до понад 70 гривень. Все залежить від розміру яйця та виробника. Але скільки коштували ще торік - продавчиня вже й не згадає.
"Очікуємо певне зростання цін на яйця сезонне до Нового року. І потім знову ж цей цикл зниження. Тут менше прив’язки до інших факторів. Але пам’ятаємо, що без енергетики комплекси не можуть працювати", - каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Через дорогі корми, електроенергію та підвищення податків взимку до десяти відсотків у ціні може набрати й м’ясо, пояснює профільний експерт.
За понад тридцять років роботи стрімке подорожчення сировини, тобто, молока, тут фіксують вперше. Плюс 35% за рік.
"Процес інфляції затронув те, що зросли ціна на інгредієнти, закваски, термоупаковку, яку ми використовуємо в процесі виробництва", - каже фінансова директорка молокозаводу Ольга Сніжко.
На одному із молокозаводів кажуть, що купили генератор, а це - додаткові витрати. Тому молокозаводи намагаються оптимізовувати витрати.
Середньостатистична українська сім’я із чотирьох осіб витрачає на продукти 55% від доходу щомісяця. Водночас у європейців - залежно від географічного розміщення країни та її доброботу - це від 15% до 25%. Щоб унеможливити спекуляцій на ринку, урядники укладатимуть меморандуми із виробниками і трейдерами. Але поки що передумов для цього, кажуть, не бачать.
"По всіх буквально позиціях, незважаючи на погодній фактор, який складний, дефіциту для внутрішнього споживання не буде. По певних позиціях просто через погодній вплив буде зменшений експорт", - каже заступник міністра Тарас Висоцький.
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