В Україні різко здорожчали популярні продукти: експерти зробили невтішні прогнози

Традиційно на зиму набирають в ціні молочка, яйця та м’ясо.

Вартість української картоплі та капусти цьогоріч зросла на понад 200%. Тенденцію до здорожчення перебрала й решта овочів борщового набору, а ще молочка та м’ясо. Нові цінники б’ють по гаманцях українців. А купівельна спроможність громадян продовжує падати.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Подорожчання продуктового кошика економічні експерти фіксують щороку. Традиційно на зиму набирають в ціні молочка, яйця та м’ясо. Бо не сезон та й зберігати продукцію складніше, пояснюють самі фермери. Але от із овочами історія мала би бути зворотня. Восени врожаю у засіках найбільше. Та от цьогоріч зміна в ціні найвища.

Ціни на цибулю

Серед рекордсменів - ріпчаста цибуля, яка за рік здорожчала на понад третину. Удвічі більше за неї набрав у ціні буряк. На 127% стала дорожчою морква. На 244% - картопля. У понад три з половиною рази подорожчала білокачанна капуста, порахували експерти Українського клубу аграрного бізнесу.

Ціни на капусту

"Ріст цін відбувається не тільки від внутрішньої ситуації, яка відбувається в Україні, а й ще зовнішні фактори впливають: клімат дуже впливає на всі ланцюжки виробництва", - каже експерт Максим Гопка.

Затяжна посуха попалила городину, що стирчала ботвиною з грядок, каже фермер, який вирощує овочі на Волині.

"Не було ні одного живого листка. Оце все літні листки. Це вже оці листочки гарні - це осінь", - каже фермер Руслан Хомич.

Тому ті ж буряки, морква, капуста ще в землі. Мовляв, добирають вологу. А от картопля - вже на складах.

Цьогоріч велика картопля вродила у господарстві Леоніда на Житомирщині. І це, каже, радше виняток.

"Хто посадив ще у квітні місяці, то картопля є, бо ще хватило їй влагі. А хто уже в травні. і там 2 місяці не було дощів. От і причина в тому", - каже фермер Леонід.

Восени в Україні зібрали на 20% бульби менше. Що в еквіваленті дорівнює чотирьом мільйонам тонн, звітує профільне міністерство.

У Києві на ринку десяток яєць коштує від 45 до понад 70 гривень. Все залежить від розміру яйця та виробника. Але скільки коштували ще торік - продавчиня вже й не згадає.

"Очікуємо певне зростання цін на яйця сезонне до Нового року. І потім знову ж цей цикл зниження. Тут менше прив’язки до інших факторів. Але пам’ятаємо, що без енергетики комплекси не можуть працювати", - каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Через дорогі корми, електроенергію та підвищення податків взимку до десяти відсотків у ціні може набрати й м’ясо, пояснює профільний експерт.

За понад тридцять років роботи стрімке подорожчення сировини, тобто, молока, тут фіксують вперше. Плюс 35% за рік.

"Процес інфляції затронув те, що зросли ціна на інгредієнти, закваски, термоупаковку, яку ми використовуємо в процесі виробництва", - каже фінансова директорка молокозаводу Ольга Сніжко.

На одному із молокозаводів кажуть, що купили генератор, а це - додаткові витрати. Тому молокозаводи намагаються оптимізовувати витрати.

Середньостатистична українська сім’я із чотирьох осіб витрачає на продукти 55% від доходу щомісяця. Водночас у європейців - залежно від географічного розміщення країни та її доброботу - це від 15% до 25%. Щоб унеможливити спекуляцій на ринку, урядники укладатимуть меморандуми із виробниками і трейдерами. Але поки що передумов для цього, кажуть, не бачать.

Українська сім’я із чотирьох осіб витрачає на продукти 55% від доходу щомісяця.

"По всіх буквально позиціях, незважаючи на погодній фактор, який складний, дефіциту для внутрішнього споживання не буде. По певних позиціях просто через погодній вплив буде зменшений експорт", - каже заступник міністра Тарас Висоцький.

Ціни ростуть на все! Продукти будуть у дефіциті?

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