В Україні різко здорожчали яйця: яка причина і чого очікувати

Аналітики прогнозують, що ціна на яйця може зростати.

Антимонопольний комітет України почав розслідувати ймовірні причини зміни вартості яєць. Усе через небачені досі цінники. Їх цієї осені доводилося переписувати по двічі на тиждень. Про це продавчині зізналися знімальній групі ТСН, йдеться у матеріалі кореспондентки Ірини Кондрачук.

Ціна за десять яєць стартує від 58 до 80 гривень. Продавчиня Наталія торгує яйцями відомого українського бренду. Показує найменші, і відповідно найдешевші. На вітрині є й більші яйця, у кожного сорту своя назва - ранкові, білкові, "гулівери" та домашній смак.

В Україні зросли ціни на яйця / Фото: Unsplash

Чи зростатимуть ціна на яйця, ТСН запитала на птахофабриці.

"Якщо немає електрики, це для нас може бути катастрофою", - каже заступник директора птахофабрики Євген Боднарчук.

Він додає, аби не втратити поголів’я, придбали генератор. Це вже другий за рік. Попередній влітку через знеструмлення працював цілодобово. Водночас яйця тоді дешевшали. Тому у теплі місяці працювали собі у збиток.

Найдешевше, порахували в Українському клубі аграрного бізнесу, десяток коштував у серпні - в середньому по 32 гривні. Згодом ціни почали рости, але і прогодувати курей стало важче. Ціна на корми за рік здорожчала вдвічі. А це 70% від вартості яйця. Решта - витрати на енергетику, пальне та зарплати.

"Сьогодні на кінцевому споживачу ціни – це 70-75 гривень. На підприємство ми збуваємо за 55-60. Магазин заробляє більше, ніж ми", - кажуть на птахофабриці.

Те, що для нас дорого - у річному вимірі для цього підприємства, кажуть, все одно у збиток.

Хто і як маніпулює цінами - це питання зібрався врегулювати Антимонопольний комітет. Але в який спосіб, невідомо.

Прогноз аналітиків ринку - до кінця року яйця можуть ще здорожчати, але за окремих умов.

"Все буде залежати від подальшої ситуації на ринку, яка буде відбуватися. А також розуміємо із електропостачанням - це один із основних факторів після кормової бази для підприємств. І також від загального попиту", - каже аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Якщо покупці братимуть продукт до свят з такою ж активністю, як у листопаді, ціна може зрости на кілька відсотків. Але вже з весни, ймовірно, піде у типовий для себе спад.

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