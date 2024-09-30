В Україні різко здорожчав популярний овоч

В Україні зросла ціна на картоплю: добірна коштує 35 гривень за кілограм, а через чутки про дефіцит якісної картоплі заготівельники закуповують у населення навіть дрібну.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Що кажуть фермери про урожай картоплі

Фермер Григорій Ткаченко відтягував збір урожаю, щоб картопля у землі трохи вичахла і викопана не зіпсувалася. Але копати все одно доводиться, каже фермер, в екстремальних умовах та з відставанням графіку.

У Григорія Ткаченка під картоплею сто гектарів, як і торік. А от урожаю суттєво менше. І це Чернігівщина. Традиційно картопляний край. Бульба зав'язалася, але через спеку - не поросла. Ціна нині, каже фермер, вирівняє рентабельність. Минулої осені він починав продавати оптом по 5.50, а зараз по 17 гривень за кілограм.

Збирання картоплі на полі

Чому ціни на картоплю високі

На столичних ринках - кіло картоплі удвічі дорожче, аніж з поля. Покупці вибагливі, як ніколи. Товар на вигляд подобається, за ціною - ні.

У вересні до України імпортовано з Польщі та Литви 64 тонни картоплі. Хоча, зазвичай, її завозять взимку, коли товар закінчується і ціна росте. От з січня по серпень до України імпортовано 15 тонн. А за вересень в чотири рази більше. Цього року, окрім не врожаю, ще і локальні посадки під картоплею скоротилися.

Великі гравці на картопляному ринку це - лише піввідсотка, від всіх засаджених картоплею площ. Все решта, за даними Міністерства агрополітики, дрібні фермери, в яких під картоплею 5-10 гектарів та домогосподарства.

Картопля на ринку

Але саме вони, дрібні виробники, каже виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі, впливають на формування ціни.

"На ринку зараз немає такої великої кількості картоплі від присадибних господарств, яка була раніше", - каже Ольга Самойліченко, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі.

Брак якісних картоплесховищ справді одна з головних причин сезонного коливання ціни на картоплю. У фермера Григорія Ткаченка складські приміщення є. Нині там сортують викопане - ділять на дрібну, насіневу і крупну. Ідеальний товар - пакують у мішки і продають. Тримати картоплю до весни, коли ціна ще може зрости, фермерові не дозволяють фінансові зобов'язання.

Імпортована і українська картопля за ціною наразі майже однакові. А от чи здорожчає вона на весні - залежить від багатьох факторів.

"Якщо будуть відключення світла, якщо наші виробники перейдуть на генератори, вартість картоплі збільшиться. Якщо рано вдарять морози і не буде опадів, не буде такої кількості взагалі картоплі зібраної, так ціна збільшиться. Якщо ці фактори відкласти, то ціна повинна бути стабільною, дещо вищою, ніж зараз, але не критично", - каже Ольга Самойліченко, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі

Українці стали менше споживати картоплі і не лише через ціну. Змінюються смаки. Але професійні картоплярі - саджають більше. А от домогосподарства та дрібні виробники з часом взагалі вийдуть з ринку, кажуть експерти, і тоді ціна на картоплю із року в рік суттєво не коливатиметься.

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