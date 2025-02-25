В Україні різко зміниться погода: коли закінчаться морози і на що чекати у березні

Морозна та суха погода не відступить! Синоптики опублікували свій прогноз для України на найближчі дні. Кажуть, у цей час зима ще проявить свій характер. Однак, вже на вихідних можна очікувати погодних сюрпризів. Усі подробиці – дивіться далі в матеріалі TSN.ua.

Лютий продовжує дивувати! Здається, цього місяця зима вирішила “відігратись” за весь свій сезон. Так і в найближчі дні стійке панування антициклону над Східною Європою забезпечить у нашій країні морозну та переважно суху погоду. Проте, вже у вихідні, починаючи з південних та західних областей очікується надходження до нас більш теплої та вологої повітряної маси. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, на тлі активізації циклонічної діяльності, у більшості областей в перші дні березня пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, а температурний фон суттєво підвищиться.

Прогноз погоди на тиждень

А якщо детальніше, то у вівторок, 25 лютого, на сході країни, а також у Приазов'ї утримається хмарна погода з невеликим снігом. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на сході поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме -7...-13 °С, у північних та центральних областях -14...-21 °С, на Закарпатті -3...-8 °С. Вдень температура повітря очікується в межах -5...+1 °С, на крайньому заході +2...+7 °С. У середу, 26 лютого, на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -14...-19 °С, у західних та південних областях -7...-13 °С; вдень -4...+3 °С, на крайньому заході +4...+7 °С. У четвер, 27 лютого, в Україні утримається суха та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -12...-17 °С, у західних та південних областях -6...-11 °С; вдень -2…+4 °С, у південних та західних областях +5…+8 °С. У останній робочий день цього тижня і останній день зими, 28 лютого, вдень у західних та місцями північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, у північних та східних регіонах -8...-14 °С; вдень 0…+5 °С, у центральних, південних та західних областях +2…+7 °С.

Прогноз погоди на вихідні

А от весна зустріне нас такою погодою - у суботу, 1 березня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °С, на сході країни -5...-10 °С; вдень 0…+5 °С, у південних областях +2…+7 °С. У неділю, 2 березня, в Україні місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг, у південній половині та Криму з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С, на півдні до +7 °С.

Якою буде весна-2025?

Якою ж може бути загалом цьогорічна весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балабух.

"Варто зазначити, що весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми. Їхня кількість може сягати 100 мм за сезон, тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні", — зазначила синоптикиня.

За її прогнозом, весна 2025 року буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Як зазначила синоптикиня, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

"У деякі роки в нас взагалі температура повітря може не опускатись нижче нуля градусів на тривалий період. Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну, оминаючи стадію зими", — додала вона.

Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4°С на сході України. Примітно, що перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середню місячну температуру повітря у проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше – в межах -3°C морозу. У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі. У травні згідно з прогнозом має стати ще тепліше. Середня температура за місяць, ймовірно, становитиме +15°С — від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зима надолужує втрачене.

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