В Україні різко змінилась погода: синоптики шокували прогнозом

Заморозки

В Україні фіксують перші заморозки. Синоптики кажуть, що така погода протримається до неділі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Вінниччині цієї ночі стовпчики термометрів опустилися до мінус двох — рослини покрилися інієм.

А на Волині померзли плантації малини та лохини. Там вночі температура опускалася до мінус трьох. Місцеві фермери намагалися врятувати урожай — поряд із насадженнями пізньої малини та лохини підпалювали тюки соломи, а також вкривали кущі агроволокном. Однак частина рослин таки померзла.

Наступної ночі синоптики знову прогнозують заморозки — оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Все через холодний атмосферний фронт, а за ним і вторгнення арктичного повітря. Така погода із нічними заморозками протримається аж до неділі.

