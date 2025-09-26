ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
187
1 хв

В Україні різко змінилась погода: синоптики шокували прогнозом

В Україні синоптики зафіксували перші заморозки.

Віра Хмельницька
В Україні різко змінилась погода: синоптики шокували прогнозом

Заморозки

В Україні фіксують перші заморозки. Синоптики кажуть, що така погода протримається до неділі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На Вінниччині цієї ночі стовпчики термометрів опустилися до мінус двох — рослини покрилися інієм.

А на Волині померзли плантації малини та лохини. Там вночі температура опускалася до мінус трьох. Місцеві фермери намагалися врятувати урожай — поряд із насадженнями пізньої малини та лохини підпалювали тюки соломи, а також вкривали кущі агроволокном. Однак частина рослин таки померзла.

Наступної ночі синоптики знову прогнозують заморозки — оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Все через холодний атмосферний фронт, а за ним і вторгнення арктичного повітря. Така погода із нічними заморозками протримається аж до неділі.

187
