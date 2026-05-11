В Україні різко змінилася погода: коли чекати на потепління

Після температурних рекордів в Україну прийшли дощі та прохолода. Синоптики прогнозують шквали та зниження температури до +15°C. Коли чекати на потепління — у матеріалі ТСН.

До України йде похолодання та дощі

© pexels.com

Минулого тижня Україна била температурні рекорди, проте зараз у більшості областей панує прохолода. Після аномальної спеки стовпчики термометрів різко опустилися, а екватор травня мине під владою дощів та активного циклону.

Різке похолодання: до +15°C вдень

Температурний режим у більшості областей суттєво змінився. Зараз показники коливаються в межах:

  • Вдень: +15°C... +19°C;

  • Вночі: менше +10°C.

Причиною такої зміни став знижений атмосферний тиск та активізація циклонічної діяльності.

За прогнозами синоптиків, нинішній тиждень буде найбільш вологим у цьому місяці. Вже за кілька днів значні дощі охоплять більшу частину території України.

Окрім опадів, мешканцям Правобережжя варто готуватися до негоди: вже завтра там очікуються шквали до 15-20 метрів на секунду.

Коли повернеться тепло?

Ситуація з опадами буде нестабільною — дощі чергуватимуться із періодами сухої погоди. Проте розраховувати на повернення справді літнього тепла у найближчі 5 днів не варто. Циклон утримуватиме помірні температури, тож парасольки та легкі куртки залишатимуться актуальними для українців до кінця тижня.

