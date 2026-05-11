В Україні різко змінилася погода: коли чекати на потепління
Після температурних рекордів в Україну прийшли дощі та прохолода. Синоптики прогнозують шквали та зниження температури до +15°C. Коли чекати на потепління — у матеріалі ТСН.
Минулого тижня Україна била температурні рекорди, проте зараз у більшості областей панує прохолода. Після аномальної спеки стовпчики термометрів різко опустилися, а екватор травня мине під владою дощів та активного циклону.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Різке похолодання: до +15°C вдень
Температурний режим у більшості областей суттєво змінився. Зараз показники коливаються в межах:
Вдень: +15°C... +19°C;
Вночі: менше +10°C.
Причиною такої зміни став знижений атмосферний тиск та активізація циклонічної діяльності.
За прогнозами синоптиків, нинішній тиждень буде найбільш вологим у цьому місяці. Вже за кілька днів значні дощі охоплять більшу частину території України.
Окрім опадів, мешканцям Правобережжя варто готуватися до негоди: вже завтра там очікуються шквали до 15-20 метрів на секунду.
Коли повернеться тепло?
Ситуація з опадами буде нестабільною — дощі чергуватимуться із періодами сухої погоди. Проте розраховувати на повернення справді літнього тепла у найближчі 5 днів не варто. Циклон утримуватиме помірні температури, тож парасольки та легкі куртки залишатимуться актуальними для українців до кінця тижня.
