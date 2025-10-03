В Україні різко зміниться погода: чого очікувати на вихідних

В Україні очікується зміна погоди / © ТСН

В Україні на вихідних очікуються дощі. Найближчі три дні по-особливому дощитиме на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Але, на щастя, не заливатиме, як на початку цього тижня. Далі вітер посуне дощові хмари у центральні регіони.

Заморозки відступлять. Сніжитиме виключно на високогір’ї Карпат. Середня температура вночі на заході, півночі та в центрі — коливатиметься у межах +5+12 градусів. Вдень +11+17. Тепліше буде на сході та півдні — там очікують від +14 вночі — до +20 вдень.

«Весь час чергуватимуться атмосферні фронти, ми в такому полі зниженого атмосферного тиску, тому і буде така волога погода, але з дещо вищими показниками, ніж ті, які ми маємо зараз», — каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.