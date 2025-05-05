В Україні різко зміниться погода: де чекати на сильні грози та заморозки

В Україні очікуються грози / © Associated Press

Реклама

Перший, тобто жовтий рівень небезпеки, сьогодні оголосили на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних областей. У цих регіонах очікуються сильні грози.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Зливи з громом та блискавками сьогодні та завтра прогнозують у Карпатах, на Закарпатті та південному сході.

Реклама

Із середи в західних та північних областях — без опадів. На півдні та сході країни — пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 13 тепла. Але вдень — тепло 20-25. Надалі буде трохи прохолодніше. І вже післязавтра в західних, північних та в більшості центральних областей очікується 11-17 тепла.

А в ніч проти четверга, 8 травня, в деяких регіонах навіть очікуються заморозки на ґрунті. Прохолодна та дощова погода, прогнозують синоптики, протримається до наступного тижня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! КИЇВ після АТАКИ ДРОНІВ! ЗГОРІЛІ КВАРТИРИ і АВТО! МЕШКАНЦІ оговтуються від ЖАХУ