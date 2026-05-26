В Україні різко зростуть ціни на продукти: економіст розповів, що здорожчає

В Україні можуть здорожчати продукти харчування

Прогнозувати точну зміну цін в Україні на тривалу перспективу зараз складно, проте загальні економічні та аграрні маркери вже свідчать про неминуче здорожчання базових харчів.

Про те, як зміняться цінники в магазинах у найближчі сім місяців (до кінця року) та чого очікувати українцям до наступної індексації пенсій у березні 2027 року, розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у матеріалі ТСН.ua.

Інфляція прискорюється, а врожай очікується меншим

За словами Олега Пендзина, провідні фінансові інституції країни вже переглянули свої попередні розрахунки в бік погіршення. Зокрема, аналітики Національного банку України (НБУ) підвищили прогноз річної інфляції з 8,6% до 9,3%.

Ситуацію ускладнюють і перші оцінки майбутнього врожаю від профільного міністерства.

Олег Пендзин, економічний експерт: «Є попередній прогноз від Міністерства економіки щодо урожаю 2026 року — він очікується на 1% меншим, ніж торік».

Чому зростуть цінники на хліб, м'ясо та молоко?

Головним драйвером зростання вартості харчів цього року стає суттєве збільшення видатків самого аграрного сектору на вирощування культур.

Олег Пендзин: «Найбільше здорожчають продукти харчування, бо вартість оброблення 1 га ріллі збільшилась на 40%. Тому зростуть ціни на продукти зернової групи, вони потягнуть за собою здорожчання м’яса, м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів. Можливо, як і торік, дещо врятує ситуацію хороший урожай картоплі».

Через здорожчання логістики, палива та безпосереднього оброблення землі ціни на хлібобулочні вироби, крупи, а слідом і на весь спектр тваринницької продукції неминуче йтимуть угору. За таких умов українцям, а особливо пенсіонерам із мінімальними доходами, доведеться затягувати паски ще дужче в очікуванні наступного перегляду соціальних виплат, який запланований лише на весну 2027 року.

