В Україні розбудовують одну з АЕС: вона може стати найбільшою в Європі

В Україні розбудовують Хмельницьку АЕС. Яка там ситуація?

Третій блок Хмельницької АЕС готовий на вісімдесят п’ять відсотків, а четвертий – на двадцять п’ять. На обох наразі тривають роботи з підтримки належного стану конструкцій, до яких залучені й працівники Запорізької атомної електростанції. Всі вони змушені були евакуюватися з окупованої території і зараз працюють тут.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Третій і четвертий блоки на Хмельницькій атомній станції почали будувати ще за радянських часів. Однак у дев’яностому роботи були призупинені. Наразі ж нарощення атомних потужностей, зокрема добудова блоків на Хмельницькій АЕС, є одним з ключових напрямів енергетичної стратегії України до 2050 року. На об’єкті проводяться роботи з підтримки належного стану конструкцій. Задіяно понад шістсот працівників Запорізької АЕС. Усі вони приїхали сюди з окупованого Енергодара.

Хмельницька АЕС

"Вимушено фактично перебувають без основного місця роботи, і таким чином ми використовуємо їх тут і виплачуємо заробітну плату", – каже в.о голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Петро Котін

Для зручності робітникам поряд з енергоблоками облаштували ціле будівельне містечко – з їдальнями, роздягальнями та душовими. Вагончики утеплені та обладнані всім необхідним. Усього тут можна буде розмістити понад тисячу працівників.

"Будівництво починається з побуту персоналу. Щоб персонал приходив, у чистих умовах переодягався, пішов, відпрацював, пообідав", – каже заступник начальника управління будівництва філії "Запорізька АЕС" Андрій Трохимчук.

Також для пришвидшення робіт на двох блоках "Енергоатом" закупив сучасний транспорт.

Роботи на Хмельницькій АЕС

"Наразі використовується для планових ремонтно-відновних робіт, а в майбутньому буде використовуватися для будівництва нових енергетичних потужностей", – каже генеральний директор філії "ВП ХАЕС" Андрій Козюра.

Автопарк енергетиків поповнився реанімобілем, бульдозерами, навантажувачами, тракторами. Всього закупили ще 60 машин.

Третій і четвертий блоки – вкрай важливі, переконують енергетики. Вони значно додадуть потужностей усій енергосистемі України. Якщо Верховна Рада ухвалить закон про добудову на Хмельницькій АЕС, до масштабних робіт готові братися вже.

"Думаю, ми за три роки і за чотири з половиною ті завдання, які ставить і Міністерство енергетики, і уряд, ми їх виконаємо", – каже в.о голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

У планах енергетиків, крім третього й четвертого енергоблоків, добудувати ще два – за американською технологією. Тоді Хмельницька атомна станція стане найбільшою не лише в Україні, а й у Європі.

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