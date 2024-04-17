В Україні розбудовують одну із АЕС: її потужності перевищать окуповану Запорізьку атомну станцію

В Україні стартував проєкт зі зведення перших в Європі атомних енергоблоків за американською технологією. Їх будуватимуть на Хмельницькій АЕС. Вартість одного від 5-ти мільярдів доларів. Загалом планують спорудити аж 9 таких по Україні.

Як готують будівельний майданчик для першого та що дасть це будівництво загалом енергосистемі країни – у сюжеті кореспондентки ТСН Анна Махно.

Що відомо про розбудову Хмельницької АЕС

"Саме на цьому місці за кілька років ми побачимо найбільшу атомну електростанцію у Європі. Її потужності перевищать ті, які має захоплена росіянами Запорізька, а нові 5 та 6 енергоблоки стануть ще й першими в Європі, зведеними за американською технологією", - каже Анна Махно.

Це оголошують на майданчику атомної станції профільні урядовці та американські партнери.

"Це зараз дуже доречно, адже Росія безжально атакує і руйнує енергоінфраструктуру України. Особливо гостро це питання стає й на тлі незаконного захоплення Запорізької АЕС і тому Україна потребує додаткових енергоблоків", - каже пані посол США Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк

"Ті потужності, які ми плануємо побудувати на Хмельницькій АЕС вони дадуть змогу Україні зробити найбільше відновлення з часів Другої світової війни. Це ті технології, які витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики і це великий геополітичний проект спільного інтересу США та України", - каже міністр енергетики Герман Галущенко.

Скільки часу зводитимуть енергоблоки

Один атомний енергоблок коштуватиме від 5 мільярдів доларів, його зведення розраховане на 5 років. В Україні ж все залежатиме від перебігу воєнних дій. Та країна потребує атомної енергетики, каже міністр.

Блоки-близнюки, які зведуть тут, кажуть, вже є до прикладу в Джорджії. Один запустили торік, інший – запустять днями.

"Збудувавши ці блоки ви отримаєте чисту енергію доступну за ціною. Завдяки проєкту буде створено багато робочих місць - під час будівництва, експлуатації, ремонту та технічного обслуговування", - каже директор WESTINGHOUSE ELEKTRIC COMPANY Патрік Флагман.

Розбудова АЕС

Як це допоможе витіснити з ринку Росію

Також це допоможе витіснити з ринку Росію. Як це зокрема відбувається із паливом для АЕС і хоч це інший проєкт, але з з цією ж компанією. Російське замінили на американське. Але паливо тепер, кажуть, вироблятимуть і в Україні.

"Виробництво палива в Україні за технологією "вістінхаус" і лінія, яку ми зараз створюємо, буде іншим джерелом постачання палива для наших атомних станцій в Україні, наше українське паливо", - каже в.о голови правління АТ "НАЕК Енергоатом" Петро Котін.

А от ще, окрім зведення 5 і 6 енергоблоків, на цій АЕС планують добудувати і 3 та 4, але за удосконаленим проєктом. Будівництво нових блоків фінансуватиме "Енергоатом", розраховують і на донорську підтримку. А в планах - до 2050 року звести в Україні 9 атомних енергоблоків за цією технологією.

Розбудова Хмельницької АЕС

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Як повідомлялося, під час однієї з атак російських БпЛА у жовтні 2023-го сталися вибухи біля Хмельницької АЕС. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли. Втім, уламки наробили шкоди у Славуті та Нетішині. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

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