В Україні розлучень побільшало, а реєстрацій шлюбів поменшало: названа причина

Кількість охочих побратися скоротилася майже на 20%, якщо порівнювати із 22-м роком, такі дані оприлюднює Мін'юст.

І на противагу одруженням підбиває підсумок із розірвання шлюбів. Там цифри ще більші. Про яку кількість йдеться, на скільки статистика відрізняється від періоду до 2022-гого року, та які причини розлучень найчастіше називають подружжя, йшлося у сюжеті ТСН під час марафону єдиних новин.

Кількість одружень, за статистикою, майже на 20% менша, у порівнянні з минулим роком. І може здатися, усе через думки "побратися після війни". Та це не так - бо цьогорічна кількість шлюбів збігається з даними за 2021-ший - 86 тисяч реєстрацій за пів року. А минулого, коли країна переживала шок від початку повномасштабного вторгнення, - просто був шлюбний бум.

Без аномалій, але й без чіткого показника, є ситуація і з розлученнями. ДРАЦС цьогоріч зафіксував їх на третину більше ніж торік, понад 10 тисяч. Але переконують, по перше: це частина рішень які були прийняті весною 22-гого, а офіційно оформлені лише зараз, а по друге: частина розлучень є спірними, і лягають на плечі судів. А там чіткого підрахунку не ведуть.

Якщо є неповнолітні діти, майнові претензії, бажання розірвати шлюб не від двох, а тільки від одного з подружжя, тоді розлучення - тільки через рішення суду.

Ці випадки до статистики не потрапляють, бо після рішення суду звітувати про розлучення у ДРАЦС не потрібно. Та як би шлюб не розривали, з конфліктом чи без, головними причинами цього, найчастіше громадяни називають обставини війни.

На початку війни чимало людей виїхало, а велика відстань і проміжок часу ++ впливають на те, що люди відвикають одне від одного, знаходять інших людей.

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Війна стала причиною і загострення образи та непорозумінь, які накопичились за роки подружнього життя.

Є й ситуації, які виходять далеко за межі питання розлучення.

Розлучення - це верхня частинка айсберга, де трохи нижче питання пов'язані із місцем проживання дітей, питання пов'язані із поділом майна подружжя, питання пов'язані із тим, аби визначити долю аліментів. Часто дитина стає заручником дій батьків.

Адвокати радять українцям на статистику не зважати. Натомість докладати зусиль аби процес розлучення був мирним. У відсотках припинення шлюбів має більший приріст ніж одруження. Але у цифрах все кардинально інакше. На один розірваний шлюб, припадає близько десяти створених.

Автори: Сергій Моргун, Валентина Доброта, Аліна Лісова та Андрій Марченко.

Нагадаємо, одна пара вперше поцілувалася у день весілля і розповіла, як це вплинуло на стосунки. Закохані разом понад 1,5 року.

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