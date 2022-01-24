В Україні розпочнеться кампанія вакцинації від поліомієліту: кого будуть щеплювати

В Україні розпочнеться кампанія вакцинації від поліомієліту: кого будуть щеплювати

Восени 2021-го спалах недуги зафіксували в Рівненській та Закарпатській областях.

В Україні від 1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей від шести місяців до шести років, які не були вакциновані вчасно.

Про це розповіли у ТСН.14:00 за 24 січня.

Також читайте Поліомієліт повернувся до України: єдиним захистом є щеплення

Батьки мають привести малюків до кабінетів щеплення і зробити ін'єкційну вакцинацію. Перший тур триватиме три тижні. На наступному етапі всі діти до шести років мають отримати вакцину у вигляді крапель. Вона потрібна навіть тим малюкам, які вакциновані за календарем щеплень.

"Після цього (першого туру - Ред.) будуть запущенфі три додаткові раунди вакциною ОПВ. Це оральна вакцина для усіх дітей від пів року до шести років, незалежно від їх вакцинального статусу. Навіть якщо вони вакциновані, то мають бути вакциновані повторно. Це реагування на спалах", - заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Таким чином держава реагує на спалах поліомієліту, який стався восени в Рівненській та Закарпатській областях. Слід зауважити, що півторарічна дитина залишається паралізована. Крім того, 15 дітей були носіями вірусу. Епідеміологічне розслідування показало, що це мутований вакцино-споріднений вірус, завезений до України з-закордону. Такий тип вірусу поширений в Пакистані, Афганістані та Таджикистані, де нещодавно був спалах поліомієліту.

Нагадаємо, у у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту. Почали із села, де стався спалах. Там паралізувало дівчинку, якій рік і 4 місяці. А згодом поліовірус виявили ще в шістьох дітей із цієї родини. Після цього в області оголосили надзвичайну ситуацію.

Читайте також: