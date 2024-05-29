В Україні розробили унікальних роботів, які можуть рятувати поранених на полі бою: який вони мають вигляд

Українські виробники показали роботизовані системи, які замість бойових медиків евакуйовують поранених з передової. Вони здатні на собі перевозити до 300 кілограмів, а тягнути за собою навіть 400. Як на колесах, так само й на гусеницях, і навіть броньовані. Та головне — медику не потрібно бути поруч, адже керують роботами на відстані і це допомагає зберегти життя.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

На полігоні українські виробники показують, на що здатні їхні винаходи. Це розробки передусім для евакуації поранених з передової. Керують ними на відстані пультом.

Наземний роботизований комплекс "ВЕПР" на електродвигунах та гусеницях. Здатен перевозити вантаж до 300 кілограмів, а за собою тягнути 400. Батарейки вистачає на 6 годин. Данило каже, "ВЕПР" вже активно використовують на багатьох напрямках фронту. На ньому "на нуль" підвозять боєкомплекти, воду та їжу. А з передової уже евакуйовують поранених.

"Він повністю броньований і навіть в разі, якщо він без бійця їде на передній край, його уразити вкрай складно, його намагались уразити і вогом, і він продовжує їхати", — зазначає Данило.

Уже більше 30 таких комплексів виконують бойові завдання на фронті.

Павло Шеляженко розказує про "Мул". Це багатоцільовий всюдихід, уже на колесах.

"Наша перевага — це швидкість та дальність 55 км, яку ми можемо проїхати", — зазначає він.

Роботизовані системи

Через активну роботу ворожих дронів логістика та евакуація вкрай ускладнені. Натомість такі роботи менш помітні для ворога.

Асан рятував поранених в Маріуполі. Він каже, тоді навіть не йшлося про роботизовані системи. Переконаний — роботи значно спростять роботу бойових медиків та збережуть їхні життя.

Згідно з протоколами, пораненого необхідно евакуювати протягом години. Зараз через щільні обстріли евакуація відбувається здебільшого вночі, що збільшує її час. натомість такі роботи, навпаки, допоможуть його скоротити і доправити пораненого протягом "золотої години".

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