В Україні розробили унікальну зброю: військові розповіли, як на ній воюють

Міні-град "Сокіл" / © ТСН

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Міні-гради «Соколи» запорізького виробництва успішно нищать загарбників по всій лінії фронту. Благодійники виготовляють їх з трофейних реактивних систем залпового вогню, встановлюють на позашляховики необхідне додаткове обладнання і готові автівки передають захисникам. Зокрема воїнам добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Розрахунок бойової автівки за 5 хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів.

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«Працювали зі 128 бригадою, вони давали стрім та корегували вогонь, є влучання, краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближче, звідси і краща точність», — каже заступник комбата батальйону імені Шейха Мансура «Мансур».

Воїни добробату імені Шейха Мансура з початку повномасштабного вторгнення допомагають Збройним силам бити окупантів на Запорізькому напрямку. Та окрім цього, бійці для запорізьких «градів» виготовляють ракети.

«Ми збираємо ракети, які не стріляні, їх ще називають абортними, ми переробляємо ще з нашої війни, починали ми з Ічкерії і тут ми продовжуємо нашу боротьбу», — каже «Мансур».

Український військовий / © ТСН

У 17 років першу установку розробив Максим і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка краща за попередню, мобільніша та функціональніша, робиться все аби полегшити роботу воїнам.

«Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись перероблятись, зараз ми маємо електронні приціли, удосконалюємо її для покращення роботи ставимо на неї електропровода, щоб швидше можна було розгорнутись, згорнутись», — каже розробник РСЗВ «Сокіл» Максим Соколянський.

«Соколів» розробники називають «снайперськими гвинтівками» адже на відміну від заводських градів, вона б’є прицільно. Виготовляють «Соколів» для військових безкоштовно. Аби зібрати кошти у благодійному фонді влаштовують ярмарки і раді кожному внеску. Також співпрацюють із міжнародними партнерами.

Благодійники передали Збройним силам вже 62 міні-гради «Соколи». Кажуть, замовлень багато і всі вони потрібні на вчора.

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