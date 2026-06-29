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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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118
Час на прочитання
2 хв

В Україні розширюється зона примусової евакуації: відео

На Дніпропетровщині розширюється зона примусового виїзду родин із дітьми. З Синельниківського району мають евакуювати понад 7 тисяч людей.

Автор публікації
Анастасія Невірна
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Евакуація на Дніпропетровщині

Евакуація на Дніпропетровщині / © ТСН

На Дніпропетровщині розширюється зона примусового виїзду. Евакуаційні рейси нині рекордні — буває по сто людей за день, розповідають у гуманітарній місії «Проліска». Адже лише із Шахтарського Синельниківського району протягом місяця мають виїхати усі родини з дітьми, а це понад сім тисяч людей. Значна частина з них — це переселенці з Донеччини та Луганщини, які вже вдруге або й втретє втрачають дім.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Як відбувається евакуація

Анастасія Невірна, кореспондентка ТСН: «З Шахтарського та ще понад 20 населених пунктів примусову евакуацію родин з дітьми оголосили 17 червня. Мешканці, які до цього ще вагалися, почали активно виїздити. Сьогодні лише гуманітарна місія „Проліска“ вивозить майже 100 людей».

У натовпі, що збирається біля евакуаційного транспорту, помітна велика родина — два покоління батьків та діти. Найменший хлопчик міцно тулиться до мами. На питання журналістів, чи знають вони, куди саме тепер прямують, дорослі відповідають із розпачем: «У порожнечу, їдемо в порожнечу».

У наступній точці збору назустріч евакуаційному автобусу з голосним галасом вибігає ціла ватага дітей. Це до міста Жовті Води терміново переїздить місцевий реабілітаційний центр.

Малеча сприймає цей раптовий переїзд скоріше як цікаву пригоду. Натомість їхнім мамам невимовно сумно й лячно покидати рідне місто. Однак і лишатись під постійними обстрілами сил більше немає.

Соціальні автобуси перекваліфікували в евакуаційні

Через постійні атаки з боку Російської Федерації потік охочих виїхати щодня стрімко зростає, розповідають координатори, які безпосередньо займаються порятунком цивільного населення.

Віталій Гричкоєдов, представник гуманітарної місії «Проліска»: «Стосовно Шахтарського, у нас тут ходили соціальні автобуси, а тепер ми були вимушені перекваліфікувати ці соціальні автобуси і запустити як евакуаційні рейси. Кожного дня у нас тут чергують автобуси, які здійснюють евакуацію. Транспорту вистачає, але евакуація суттєво посилилась».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 29 червня | ЗАГРОЗА ВІДКЛЮЧЕНЬ для всіх областей! Де спливла ПУТІНСЬКА ЯХТА?!

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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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