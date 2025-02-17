Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні рятують тяжкопораненого військового, якому медики не давали шансів на життя

Дата публікації
Перегляди
2130
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Україні рятують тяжкопораненого військового, якому медики не давали шансів на життя

Реабілітація військового на Львівщині

Полковник Леонід Гончаров отримав тяжке поранення на фронті. Зараз його рятують медики.

Полковник Леонід Гончаров міг сидіти на пенсії, але став у стрій. Він тримав оборону під Авдіївкою і тяжко поранений пережив зупинку серця. Лікарі не давали жодних шансів. Але його сім’я не здалася. Зараз захисник бореться за життя в реабілітаційному центрі на Львівщині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

У реабілітаційному центрі "Модричі" на Львівщині пан Леонід уже півроку. Проходить заняття з фізичної реабілітації. Військовий не може рухатися та говорити самостійно. Медики називають цей стан “синдромом малої свідомості”.

"У стабільно важкому стані, в паліативному стані знаходиться. Це пов'язано більше із зупинкою серця. Внаслідок цього порушення кровообігу і відповідно головний мозок не отримував поживних речовин", - каже фізичний терапевт Олександр Соколенко. 

Пан Леонід – кадровий військовий. Ще у 2010 році звільнився зі служби. Але після повномасштабного вторгнення сказав: "я мушу" і знов вдягнув форму. Його призначили командиром батальйону, та попри на звання, він не керував дистанційно, а рвався до бою. У грудні 2023 року разом із шістьма добровольцями тримав позицію під Авдіївкою.

"Він їх очолив і вони цю позицію тримали. Вона була дуже тяжка. Так і називалася – "Тяжка", - каже дружина військового Анна Гончарова.

Анна Гончарова / ©
Анна Гончарова

Їх накрив танковий обстріл. Осколок влучив військовому у хребет. Побратими розповідають - він залишався у свідомості й керував боєм до останнього. Вже коли його транспортували до шпиталю, серце зупинилося. Двадцять хвилин клінічної смерті - лікарі готували до найгіршого, каже дружина. Відтоді дружина з ним цілодобово. Каже, у невтішні прогнози медиків не вірить. Адже бачить, як чоловік реагує на голоси, як не маючи змоги говорити, відповідає на запитання очима. Тобто усе розуміє.

Фізичний терапевт Олександр працює з військовим щодня. Каже, пацієнт активно реагує на звуки, і це може бути ознакою того, що мозок зберігає функції.

"У випадку із такими важкими черепно-мозковими травмами передбачити результат доволі складно. Ми керуємося науково-доказовою базою. Тобто для того щоб Леонід прогресував у когнітивному плані, розумовій діяльності, ми з ним друге заняття проводимо у вертикальному положенні. Ерготерапевти працюють над когнітивним станом, намагаємося через рефлекси виводити на певні реакції", - каже Олександр Соколенко. 

"Загалом з пацієнтами займається фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мовлення. Також підключаємо психологів, психотерапевтів", - каже директорка медичного реабілітаційного центру "Модричі" Софія Кобилецька. 

Вже після поранення Леоніда Гончаренка нагородили орденом Данила Галицького. За те- що на полі бою зміг зайняти вкрай важливу позицію та стримати ворожий наступ.  Він боровся за нас. Тепер потребує нашої допомоги.

"Він два роки був на війні. я гроші збирала, я знала, що таке трапляється. Але вони вже закінчуються. Бо не хватає тих коштів, шо дають за поранення", - каже дружина військового. 

Щоб продовжити реабілітацію, родині потрібна фінансова підтримка. Важлива кожна гривня. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 17 лютого. СЛЬОЗИ на Мюнхенській конференції! У росіян ПАЛАЄ НА КУБАНІ!

Читайте також:

Він пережив зупинку серця! Історія полковника, який продовжив воювати після поранення

Він пережив зупинку серця! Історія полковника, який продовжив воювати після поранення

Повʼязані теми:

Наступна публікація