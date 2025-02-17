В Україні рятують тяжкопораненого військового, якому медики не давали шансів на життя

Полковник Леонід Гончаров міг сидіти на пенсії, але став у стрій. Він тримав оборону під Авдіївкою і тяжко поранений пережив зупинку серця. Лікарі не давали жодних шансів. Але його сім’я не здалася. Зараз захисник бореться за життя в реабілітаційному центрі на Львівщині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У реабілітаційному центрі "Модричі" на Львівщині пан Леонід уже півроку. Проходить заняття з фізичної реабілітації. Військовий не може рухатися та говорити самостійно. Медики називають цей стан “синдромом малої свідомості”.

"У стабільно важкому стані, в паліативному стані знаходиться. Це пов'язано більше із зупинкою серця. Внаслідок цього порушення кровообігу і відповідно головний мозок не отримував поживних речовин", - каже фізичний терапевт Олександр Соколенко.



Пан Леонід – кадровий військовий. Ще у 2010 році звільнився зі служби. Але після повномасштабного вторгнення сказав: "я мушу" і знов вдягнув форму. Його призначили командиром батальйону, та попри на звання, він не керував дистанційно, а рвався до бою. У грудні 2023 року разом із шістьма добровольцями тримав позицію під Авдіївкою.

"Він їх очолив і вони цю позицію тримали. Вона була дуже тяжка. Так і називалася – "Тяжка", - каже дружина військового Анна Гончарова.

Анна Гончарова

Їх накрив танковий обстріл. Осколок влучив військовому у хребет. Побратими розповідають - він залишався у свідомості й керував боєм до останнього. Вже коли його транспортували до шпиталю, серце зупинилося. Двадцять хвилин клінічної смерті - лікарі готували до найгіршого, каже дружина. Відтоді дружина з ним цілодобово. Каже, у невтішні прогнози медиків не вірить. Адже бачить, як чоловік реагує на голоси, як не маючи змоги говорити, відповідає на запитання очима. Тобто усе розуміє.

Фізичний терапевт Олександр працює з військовим щодня. Каже, пацієнт активно реагує на звуки, і це може бути ознакою того, що мозок зберігає функції.

"У випадку із такими важкими черепно-мозковими травмами передбачити результат доволі складно. Ми керуємося науково-доказовою базою. Тобто для того щоб Леонід прогресував у когнітивному плані, розумовій діяльності, ми з ним друге заняття проводимо у вертикальному положенні. Ерготерапевти працюють над когнітивним станом, намагаємося через рефлекси виводити на певні реакції", - каже Олександр Соколенко.

"Загалом з пацієнтами займається фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мовлення. Також підключаємо психологів, психотерапевтів", - каже директорка медичного реабілітаційного центру "Модричі" Софія Кобилецька.

Вже після поранення Леоніда Гончаренка нагородили орденом Данила Галицького. За те- що на полі бою зміг зайняти вкрай важливу позицію та стримати ворожий наступ. Він боровся за нас. Тепер потребує нашої допомоги.

"Він два роки був на війні. я гроші збирала, я знала, що таке трапляється. Але вони вже закінчуються. Бо не хватає тих коштів, шо дають за поранення", - каже дружина військового.



Щоб продовжити реабілітацію, родині потрібна фінансова підтримка. Важлива кожна гривня.

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