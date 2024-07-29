В Україні школярі намагаються вступити до військових закладів: які незвичні іспити потрібно скласти

Пробігти три кілометри та підтягнутися – ці вправи найскладніші, тому на цьому етапі відсіюють тих, хто найменше підготований.

В Одесі розпочалися вступні іспити для абітурієнтів, які хочуть стати курсантами військової академії. Приймальна комісія розмістилася на одному з міських стадіонів, де перевіряла фізичну підготовку майбутніх офіцерів.

Як учорашні школярі складали незвичні іспити - у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

"Щоб скласти іспит з фізичної підготовки майбутнім курсантам довелося збиратися на стадіоні з шостої ранку. В цей день приймальна комісія перевіряла силову підготовку в охочих вступити на два факультети - тилового забезпечення та ракетно-артилерійських військ", - зауважує кореспондент ТСН.

Іспити для вступу у військові заклади

Складання силових іспитів починається зі швидкісної дистанції. Щоб отримати відмінно треба пробігти сто метрів за тринадцять секунд. Поки хлопці бігають, дівчата качають прес. Треба виконати максимальну кількість підйомів з положення лежачи за дві хвилини.

Іспит

Абітурієнтка з Миколаєва розповідає – до вступу готувалася, бо мріяла стати військовою, нині у війську служить її мати.

"Я готувалася звісно. Зараз спека була дуже сильна, ходила до тренажерного залу там мені готували і біг і прес. Взагалі до війни ще мріяла. От коли почалася війна ще більше хотіла, завжди мріяла от в одеську військову академію вступати", - каже Анна Волкова.

Дівчата повинні виконати максимальну кількість підйомів

А от Богдана, приєднатися до українського війська, надихнув батько, який нині захищає Україну на передовій. Син навіть зробив на руці символічне татуювання, бо за східним гороскопом його батько народився у рік Дракона і хлопець каже – той через міфічну істоту ніби оберігає його.

"Я завжди пишався своїм батьком і ось так вирішив що краще стати військовослужбовцем та захищати рідну Україну. Батько дуже мотивує, хочеться не розчарувати його очікування", - каже Богдан Кадишкін.

В академії кажуть – охочих опанувати професію військового нині дуже багато. Молоді люди дуже мотивовані, бо розуміють, що свою країну треба захищати від ворога.

"Я вже три роки займаюся вступною кампанією і з кожним роком зростання відчувається дуже активне таке і на сьогоднішній день я сам вражений тим бажанням тією готовністю нашої молоді, щоб піти до військового навчального закладу і в майбутньому стати офіцером, офіцером-лідером це ви бачите в їхніх очах", - каже заступник керівника Військової академії Одеси Денис Лісовенко.

Пробігти три кілометри та підтягнутися – ці вправи найскладніші, тому на цьому етапі відсіюють тих, хто найменше підготований. Загалом для вдалого складання іспитів треба набрати мінімум 180 балів. Поблажок нікому не роблять, бо саме від гарної фізичної підготовки залежить в тому числі і успіх на полі бою.

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