ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
3 хв

В Україні шукають працівників для супроводу ветеранів: яка зарплата і що потрібно робити

Хто такі помічники ветеранів? Історії Наталії Герасимчук та Наталії Ліщишеної про боротьбу з бюрократією, перерахунок пенсій та адаптацію військових у цивільному житті.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Маркевич Ірина Маркевич
Наталія Герасимчук з ветераном

Наталія Герасимчук з ветераном / © ТСН

В Україні працює 1 400 фахівців із супроводу ветеранів, а вже у лютому оголосять конкурс на додаткові посади в громадах. Зарплатня такого спеціаліста — близько 20 тисяч гривень.

Вони допомагають адаптуватися, вирішують запити родин зниклих безвісти та загиблих. Лише за рік вони закрили 600 тисяч звернень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Рівненщина: як працює Наталія Герасимчук

Пані Наталя 20 років була вчителькою математики та економіки. Сьогодні її робочий день починається у місцевій лікарні. Вже 10 місяців вона — фахівець із супроводу.

Наталія Герасимчук: «Нам треба допомогти оновити хлопцю документи».

Вона йде в палату сама — ветеран не хоче бути в кадрі. У нього згоріли всі папери. Наталя збирає необхідне для міграційної служби, щоб виїзна бригада зробила йому ID-картку. Але іноді її робота виходить за межі обов’язків. Наприклад, вона домоглася, щоб маршрутки заїжджали до лікарні у вечірній час.

Наталія Герасимчук: «Я сама їздила, тут чекала, в мене є знайомі… Тепер у нас є домовленість: якщо маршрутка не заїжджає, то повідомляємо перевізнику, він реагує відразу».

Разом із Наталею ми йдемо до Микити — добровольця з Харківщини, який отримав важку травму спини.

Микита Максимов: «Спинномозкова травма — це лотерея. Я не буду ходить, це я знаю. Зараз хоч Наталя розвантажила маму, не треба думати про всякі папери. Для мене це тяжко. Я кажу Наталі, що мені треба, і вона робить для мене все, що треба, і навіть більше».

Вінниччина: як працює помічниця ветеранів Наталя Ліщишена

Інша Наталя, яка працює на Вінниччині, сама пройшла шлях боротьби за свої права. Вона — ветеранка, яка змінила бронежилет на захист прав інших. Через травмування статутним бронежилетом, який не розрахований на жінок, у неї почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Наталя Ліщишена: «Було прийнято рішення лікарями і консиліумом робити повну ампутацію. Ця хвороба з часом стає онкологією, це передраковий стан. Мені сказали, що ми не бачимо підстав давати вам групу. В присутності цього лікаря я почула, що це була моя особиста примха — видалити грудь».

Будучи юристкою, Наталя довела свою правоту. Тепер вона допомагає іншим. До неї вперше прийшов В’ячеслав, якого ТЦК мобілізував за лічені хвилини, попри рідкісну хворобу Меньєра.

В’ячеслав Данилюк: «Вони мене зразу везуть в ТЦК. За 20 хвилин я пройшов ВЛК, через день я був в Чернігові. Через напади хвороби 5-6 днів такого, що по стінках лазиш. В цей момент, коли я поїхав за допомогою в Київ, вони мені вклепали СЗЧ, і 6 місяців я добивався цих документів».

Наталя Ліщишена впевнена: вони це вирішать. Вона знає, як важко хлопцям боротися з бюрократією.

Наталя Ліщишена: «Я постійно чую від хлопців, що держава не знає, що з нами робити. Вони ображаються, бо немає підтримки. Папірців треба зібрати мільйон, а хлопці не обізнані — це накладається одне на одне».

Результати та перспективи

За словами заступниці міністерки у справах ветеранів Юлії Кіріллової, 42% фахівців із супроводу — це самі ветерани або їхні рідні. Вони допомагають там, де система дає збій. Як у випадку з 22-річним Владиславом, якому допомога фахівчині збільшила пенсію з 8 до 20 тисяч гривень.

Владислав Безух: «Це нереально щось доказати. Якщо будеш щось доказувати — тебе будуть посилати, а з її допомогою вони бігом починають ворушитися».

Наталя переконана: працювати треба на випередження.

Наталя Ліщишена: «На етапі, коли людина йде на звільнення, бажано, щоб ми в громаді вже знали і підхоплювали. Це було б крутою штукою».

Як отримати підтримку

Мережа фахівців з супроводу потребує розширення з огляду на кількість ветеранів. Таких помічників нині 1400.

Якщо ваші права, як ветерана чи ветеранки порушені, дізнатися про найближчого до вас фахівця можна у Дії через сервіс «Ветеран Про».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 30 січня. Таємниці "енергетичного перемир'я"! Легендарний гол Трубіна!

Дата публікації
Кількість переглядів
354
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie