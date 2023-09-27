В Україні шукають десятки тисяч робітників: які професії найзатребуваніші, де та скільки платять

Середня зарплата в Україні знову зросла і складає 17 500 грн.

В Україні зараз шукають десятки тисяч робітників. Від кухарів, продавців, офіціантів до вчителів, автомеханіків та державних службовців. На ринку праці – рекорд за кількістю вакансій.

У серпні, за даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, якщо порівняти з липнем.

Водночас за даними Державної служби зайнятості України станом на початок вересня зареєстровано загалом 57 385 вакансій – на 26,6 тисяч більше, ніж минулого року.

У яких областях найбільше вакансій

До топ-5 областей за кількістю вакансій входять і далі нарощують пропозиції Харківська (3 732), Одеська (6 927), Львівська (9 705), Дніпропетровська (9 831) та Київська (33 283).

Водночас Київська область також серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%, 2 555 вакансій), Рівненською (+16%, 2 163), Житомирською (+27%, 2 054) і Чернігівською областями (+29%, 1 237).

Яких працівників шукають

Найбільше вакансій в Україні, за даними СУН, у роздрібній торгівлі (12 497), продажах, закупівлях (13 449), серед робочих спеціальностей, виробництва (18 853) та в сфері обслуговування (19 449).

Осінь – це пора нового навчального року та високого бізнес-сезону. Ця тенденція відстежується і на ринку праці, адже значно зросла кількість вакансій у таких категоріях:

Освіта, наука (+37%)

Управління персоналом, HR (+12%)

Культура, музика, шоу-бізнес (+47%)

Готельно-ресторанний бізнес, туризм (+14%)

Сфера обслуговування (+11%)

Найзатребуваніші професії

Ця ж тенденція, згідно зі статистики, простежується і за конкретними посадами. Найбільше попит роботодавців зріс на освітян.

Найзатребуваніші фахівці за кількістю вакансій – це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) та продавці-консультанти (8 591).

У серпні також стало помітно, як роботодавці реагують на дефіцит кадрів. Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю, студентів, ветеранів та пенсіонерів. Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду – таких вакансій понад 36 тисяч.

Що відбувається на державній біржі праці

У Державній службі зайнятості найбільше зареєстровано вакансій у категорії “Кваліфіковані працівники з інструментом”, таких аж 10 842. Серед них швачки, слюсарі, пекарі, кондитери, сантехніки, маляри, електрогазозварники та інші професії.

Шукають робітників за такими групами:

Професіонали (вчителі, фармацевти, лікарі та інші) – 10 608 вакансій

Працівники сфери торгівлі та послуг (кухарі, охоронці, офіціанти та інші) – 8 377 вакансій

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (трактористи, дорожні робітники та інші) – 7 786 вакансій

Фахівці – 7 058 вакансій

Найпростіші професії (двірники, вантажники та інші) – 6 332 вакансії

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери – 3 134 вакансії

Технічні службовці (касири, секретарі, комірники та інші) – 2635 вакансій

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (лісоруби, доярки та інші) – 613 вакансій

Станом на початок вересня найбільший попит на освітян (9 813 вакансій) та працівників переробної промисловості (10 457). Також шукають багато працівників оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (8 267 вакансій).

Найменше вакансій розміщено в категоріях “Інформація та телекомунікації” (234), “Фінансова та страхова діяльність” (383) та “Операції з нерухомим майном” (491).

Серед професій, по яких кількість вакансій є найбільшою:

Вчитель закладу загальної середньої освіти – 2 582

Водій автотранспортних засобів – 2 154

Кухар – 1 937

Швачка – 1 732

Продавець продовольчих товарів – 1 628

Підсобний робітник – 1 298

Прибиральник службових приміщень – 970

Які зарплати

В останній місяць літа, за даними СУН, середня зарплата в Україні знову зросла і складає 17 500 грн (+500 грн до липня). Зростання відбулось у Київській (+275 грн до 19 275 грн), Львівській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській областях (+175 грн до 17 500 грн).

Найбільше зросла зарплата у категоріях:

з 32 500 грн до 35 000 грн – Топменеджмент, керівництво вищої ланки

з 33 000 грн до 34 000 грн – Нерухомість

з 22 500 грн до 23 500 грн – Транспорт, автобізнес

з 16 500 грн до 17 000 грн – ЗМІ, видавництво, поліграфія

з 16 000 грн до 17 000 грн – Юриспруденція

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

з 53 000 грн до 55 000 грн – медіабаєр

з 36 250 грн до 41 250 грн – ендодонтист

з 32 500 грн до 35 000 грн – рихтувальник

з 32 500 грн до 34 000 грн – координатор зі збуту

Серед найоплачуваніших посад, де не змінилася зарплата, залишаються водії-міжнародники (42 500 грн), рієлтори (35 000 грн), автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери, дизелісти (30 000 грн).

Натомість найменше отримують ( від 6 750 грн до 11 000 грн) консьєржи, санітари, прибиральники, інтерв’юери, посудомийники, асистенти ветеринарного лікаря та працівники лінії роздачі.

Даних Державної служби статистики щодо актуальної середньої зарплати в Україні наразі немає. Згідно з повідомлення Пенсійного фонду середня зарплата за І квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року. Зараз вона становить 13 423 грн. Цей показник обліковується для обчислення пенсії

Скільки безробітних в Україні

Статус безробітного станом на початок вересня в Україні офіційно мають 106 659 осіб. Серед них жінки – 78 761, чоловіки – 29 898. Реальна цифра може бути набагато більшою.

Нагадаємо, Польща від початку повномасштабної війни надала прихисток для півтора мільйона українців. Понад 80% знайшли роботу в сусідній країні. У 2024 році вони отримуватимуть більші доходи.

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