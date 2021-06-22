В Україні сильна спека: як у Рівненській області рятуються від високої температури

Температура повітря в Україні понад 30 градусів.

Піщана буря накрила столицю. Дивне явище від ранку фільмують кияни й викладають світлини в соцмережі. Що відбувається? Метеорологи мають дві версії: або пилову бурю нам принесло з Астраханських напівпустельних степів, або це наслідки різкої спеки. Через високі температури також обмежили в'їзд вантажівок до Києва. Така задуха сьогодні не лише в столиці. Понад 30 градусів тепла маємо і в інших регіонах. Неймовірна спека зокрема в Рівному.

Про це 22 червня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

У Рівному така температура, що за хвильку на сонці аж починає припікати тіло. Термометр в автівці показував температуру ззовні + 33 градуси. А от на рівненському майдані Незалежності посеред міста можна освіжитися. Рятувальники встановили тут спеціальні рамки. Коли в ній проходиш, оббризкує водичкою. І цьому рівняни неабияк радіють. Охочих освіжитися чимало. Особливо це діти. Так вже набігаються під рамкою, що одяг наскрізь мокрий стає.

"Відчуття прекрасні і благодатні. Жити хочеться", - кажуть рівняни.

Новини України: як в Рівному люди рятуються від спеки

"Люди проходять часто. Всі задоволені, бо на дворі спека. Особливо задоволена малеча. Буває як гаряче, то й самі проходимо", - каже рятувальник Роман Самков.

Такі рамки встановили також на Рівненщині - в містах Дубно та Сарни. Вони працюватимуть, поки спекотно. А пектиме так сонце, кажуть синоптики, кілька днів. Тож медики радять, гарячими променями не зловживати, щоб не отримати сонячного удару, а ще треба пити багато води.

Нагадаємо, небо над Києвом у вівторок, 22 червня, вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а у повітрі літав пісок.

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