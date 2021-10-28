"В Україні скоро почнеться медичний колапс": лікар розповів, яким містам загрожує потужне навантаження

В Україні кількість госпіталізацій може зрости до 8 тисяч на добу. До таких навантажень не готове жодне місто.

Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість госпіталізацій з COVID-19 може зрости до 8 тисяч людей на добу, тож через брак місць в лікарнях, розгортатимуть мобільні госпіталі.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"В РНБО прогнозують, що пік буде тільки через 3-4 тижні. І тих 20 тисяч офіційних інфікувань, які ми бачимо, відповідають реальним 100 тисячам випадків в Україні. Думаю, що ми можемо побачити цифру і 6 і до 8 тисяч госпіталізацій за добу", - каже медик.

З його слів, до такого великого напливу пацієнтів з коронавірусом не готові українські міста.

"Не готове жодне місто. Це зараз не тільки в Каховці, а й в багатьох містах будуть розгортати мобільні госпіталі для хворих на COVID-19. Зараз Львів пробує доробити ще 300-400 ліжок, а це в певній мірі важко. У цій ситуації ще невідомо, як Київ відреагує, бо, наскільки мені відомо, з неофіційної інформації, що Олександрівська лікарня є достатньо повна, тобто усі "ковідні" місця є зайняті", – каже лікар.

На думку Тараса Жиравецького, у великих містах може початись медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.

"Я думаю, що він (медичний колапс – Ред.) точково скоро почнеться. Може бути серйозна проблема, як ми бачимо і в Одесі і в Харкові, тобто у великих містах. Маленькі міста, напевно, все-таки будуть якось там перебиватися. У Львові частина міських лікарень перепрофільовані на COVID-19, але їх – мало", – підсумував лікар.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 576 людей, 10 006 пацієнтів одужало.

Як повідомлялось, у Каховці Херсонської області через брак місць у лікарнях розгорнули мобільний госпіталь для 120 хворих на COVID-19 пацієнтів.

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