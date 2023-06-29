Мобілізація в Україні: Рада скоротила перелік тих, хто має право на відстрочку

Пояснюємо, хто має право на відстрочку в Україні.

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. До лав Збройних сил України зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Законопроєкт № 9342 від 29.05.2023, який був прийнятий Радою, вносить наступні правки:

“Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., No 16, ст. 255 із наступними змінами) доповнити словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Адвокатка Марина Бекало пояснила сайту ТСН.ua, що з урахуванням вказаних правок, після підписання президентом Володимиром Зеленським та набуття чинності закону, право на відстрочку будуть мати військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, за умови, що вони не мають інших працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

“Тобто реалізувати право на відстрочку можливо буде тільки у разі доведення, що в родині (серед членів сім'ї) немає інших працездатних осіб, які зобов’язані за законом утримувати таких осіб з інвалідністю”, – зазначила адвокатка.

Що це означає та хто має зобов’язання за законом утримувати таких осіб

Згідно з Сімейним кодексом – це повнолітні діти, другий з подружжя, працездатні батьки особи з інвалідністю (члени сім'ї першого ступеню споріднення).

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“Наприклад, військовозобов’язаний, у якого мати є особою з інвалідністю І або ІІ групи, підлягає мобілізації, у разі наявності інших осіб, які можуть утримувати маму: працездатних повнолітніх братів або сестер, подружжя, працездатних батьків”, – пояснила сайту ТСН.ua Марина Бекало.

Зазначимо, що дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас.

Хто має право на відстрочку в Україні

Всі інші підстави для відстрочки, передбачені ст. 23 Закону про мобілізацію, залишилися без змін. Так, від мобілізації звільняються:

заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабміном порядку)

визнані особами з інвалідністю або непридатними до служби

багатодітні батьки (троє та більше дітей молодше 18 років)

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки з дитиною з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки з повнолітньою дитиною з інвалідністю I або II групи

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка)

опікуни недієздатних осіб, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

народні депутати

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО, будучи військовослужбовцями, безпосередніми учасниками АТО або працівниками підприємств та установ, які залучалися до забезпечення АТО

Нагадаємо, у Києві територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) видав наказ з'явитися впродовж 10 днів усім військовозобов'язаним. Пояснюємо, що загрожує в разі ігнорування.

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