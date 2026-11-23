Вакцинація / © Associated Press

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Перші партії вакцин від грипу з’явилися в українських аптеках. Їхній склад повністю оновлений через рекомендації ВООЗ. Вакцина прийшла із затримкою у понад місяць, але причина цьому — не лише наші проблеми з логістикою і розбитими складами, а й глобальні перебої по всьому світу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

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Чому вакцина затрималася та скільки доз уже в Україні

Цьогоріч постачання вакцини від грипу відбувається дещо пізніше, ніж зазвичай, і це глобальна проблема. Світові виробники не встигали її виготовити вчасно через перехід із 4-валентної вакцини на 3-валентну. Саме Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала кардинальне оновлення складу вакцин відповідно до тих штамів грипу, які поширюватимуться в цьому епідсезоні. Загалом в Україну доправили 400 тисяч доз вакцини (прим.: у сюжеті прозвучало «400 доз», далі головний санлікар уточнює загальну кількість у 400 тисяч).

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Олександр Чепурний, головний санітарний лікар України: «Перші 260 тисяч доз пройшли державний контроль якості та надходять до аптек та лікарень для платних щеплень. Ще 140 тисяч корейського виробництва проходять контроль і доправляються в аптеку».

Ціни в аптеках та приватних клініках

Вакцина від грипу рекомендована, але не входить до переліку безоплатних. Ціна оновленої вакцини від грипу в аптеках стартує від 750 гривень. Її можна придбати і зробити щеплення у свого сімейного лікаря. У приватних центрах разом з оглядом ця послуга коштує від півтори тисячі гривень.

Вакцинація від грипу в Україні не надто популярна — щеплюється трохи більше 1% населення. Але ті, хто щороку обирає цей захист, кажуть, що на послугу нині ажіотаж — вакцину важко забронювати в аптеці, і в приватних клініках усі наявні дози вже розписані.

Євгенія Бухаріна, лікарка-педіатриня: «Достатньо велика затримка, тому що зазвичай ми починали щеплювати наприкінці вересня — у жовтні. Попит дуже великий. Ми отримали на мережу 2 тисячі доз вакцини корейського виробника, і вона вже розійшлася».

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Нові мутовані варіанти грипу А та Б: чим небезпечний цьогорічний сезон

Крім ГРВІ та ковіду, у цьому епідсезоні циркулюватимуть нові мутовані варіанти грипу А та Б. Перші випадки грипу вже лабораторно підтверджені в Україні.

Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики: «Зважаючи на те, що радикально змінився штамовий склад вакцини, на арену вийшли оновлені віруси грипу. У порівнянні з минулим сезоном, напевне, це буде більш тяжкий сезон грипу. Ми вже маємо підтверджені випадки грипу, він почався досить рано».

Пік захворюваності очікується у січні–лютому. Грип — не просто застуда, це важке вірусне захворювання, яке небезпечне своїми ускладненнями, що нерідко призводять до смерті. Тому лікарі закликають щеплюватися в першу чергу людей із груп ризику.

Євгенія Бухаріна, лікарка-педіатриня: «Що стосується дітей, це від 6 місяців до 5 років. Також важливе щеплення в родині, де є дитина до 6 місяців, щоб її захистили. Люди дорослі з хронічними захворюваннями, з онкологічними захворюваннями — щоб не захворіти хоча б на грип».

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Медики — це теж група ризику. Для них Україна отримала 50 тисяч доз вакцини — це гуманітарна допомога, і вакцинальна кампанія серед працівників закладів охорони здоров’я вже стартувала.

Традиційно лікарі закликають щеплюватися від грипу на початку епідсезону, щоб встиг виробитися імунітет від вірусу. Але щеплюватися можна впродовж усього сезону захворюваності, а він триватиме до кінця лютого наступного року.

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