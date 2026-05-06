В Україні спалахнули масштабні лісові пожежі: сотні людей та авіація не можуть ліквідувати вогнище

Лісова пожежа на Закарпатті

Україну охопили масштабні лісові пожежі. Найскладніша ситуація наразі на Закарпатті, де вогонь поширився на сотні гектарів гірської місцевості. Тим часом на Рівненщині чергова спроба спалити суху траву призвела до пожежі в лісі та руйнування приватного господарства. Рятувальники працюють у посиленому режимі, залучаючи авіацію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Закарпаття: 375 гектарів у вогні

У Мукачівському районі Закарпатської області триває боротьба з вогнем на площі 375 гектарів лісу. Гасіння ускладнюється тим, що це гірська місцевість — важка техніка рятувальників може проїхати далеко не всюди.

Аби приборкати стихію, у небо підняли авіацію для здійснення скидів води. До рятувальних робіт залучені:

понад 250 працівників ДСНС;

співробітники лісового господарства;

майже сотня місцевих жителів.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення такого масштабного займання.

Рівненщина: наслідки спаленого сухостою

На Рівненщині причина лісової пожежі вже достеменно відома — це людська недбалість. Вогонь перекинувся на дерева під час спалювання сухої трави.

Наслідки виявилися руйнівними:

полум'я поширилося на 5 гектарів лісу;

вогонь охопив приватне господарство;

знищено перекриття однієї з будівель.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян із суворим закликом: не спалювати суху траву та чагарники. Такі дії в умовах сухої погоди миттєво призводять до неконтрольованих пожеж, які знищують не лише екосистеми, а й майно людей.

