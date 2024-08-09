В Україні спалювали автомобілі військових: в СБУ зробили важливу заяву

Молодь і люди з залежностями чи безробітні – саме на ці вразливі до впливу категорії полюють ворожі спецслужби.

Правоохоронці затримали паліїв, які за гроші від російських кураторів підпалювали машини військових, релейні шафи на залізниці, будівлі ТЦК. Лише за останній час затримали майже сотню зрадників.

Хто ці люди та яким чином професійні маніпулятори залучають їх до злочинів – у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Що розповідають затримані палії авто

40-річний чоловік підпалив три релейні шафи, які регулюють рух на коліях. Заробив 9 тисяч гривень і в перспективі – довічне увʼязнення. Його російські вербувальники знайшли в телеграм-каналі з пошуку роботи.

"Я шукав роботу курʼєром у піцерію. Там так в оголошенні, в принципі, і було: потрібен курʼєр. Я написав, мені відповіли", – каже чоловік.

Підозрюваний у підпалі авто військових

І його історія не унікальна. Ще один чоловік чоловік також спокусився легкими грошима. Ба більше – втягнув у злочин співмешканку. Вона тепер теж під арештом очікує суду. І плаче за дитиною, яку багато років не бачитиме.

Як окупанти підшукують своїх агентів

"Фігуранти шукали легких грошей. Через диверсії на залізничних станціях і вузлових маршрутах рашисти намагалися зірвати постачання важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони на передову", – каже речниця СБУ в Одеській області Анна Шевчук.

Анна Шевчук

Молодь і люди з залежностями чи безробітні – саме на ці вразливі до впливу категорії полюють ворожі спецслужби. Зробивши одну диверсію, ці люди потрапляють на гачок ФСБ або ГРУ. І далі виконують завдання під тиском шантажу.

"Вже не один затриманий палій скаржився слідчим СБУ, що замовник обманув, тобто після першого злочину платять менше, ніж обіцяли. Були навіть випадки, коли російський замовник погрожував виконавцеві, що здасть його в СБУ, якщо той не виконає нове завдання", – каже речник СБУ Артем Дехтяренко.

Артем Дехтяренко

Вербують не лише з території країни-окупанта, кажуть оперативники СБУ. Нещодавно вони затримали в Одесі диверсанта, який приїхав до міста за два тижні до повномасштабного вторгнення.

"Окрім підпалів, цей "законсервований агент" російської спецслужби виконував завдання з коригування вогню", – каже оперативник СБУ.

Зараз він у СІЗО, йому загрожує довічне. Виправдовується, що не міг діяти інакше через родичів у Росії.

Для чого окупанти платять за спалені авто ЗСУ

Підпалами та диверсіями, кажуть в СБУ, ворог намагається створити картинку зневіри в тилу в Україні та ілюзію руху спротиву. Саме для цього від кожного агента ФСБ вимагає насамперед фото та відеознімання.

"СБУ чітко прослідковує, як публікуючи відео загорянь, рашисти розкручують наратив, що підпали здійснюються не за гроші російських спецслужб, а нібито є ініціативою вигаданих партизанських або підпільних проросійських рухів в Україні", – каже речник СБУ.

Втім, підшукувати диверсантів ворогові стає дедалі важче, кажуть правоохоронці. Адже люди бачать затримання агентів і бояться покарання. Нині арештованих паліїв по різних містах України майже сотня. Серед них чимало підлітків.

СБУ затримала всіх паліїв

"Важливо зазначити, що всі особи, які підпалювали автомобілі військовослужбовців, встановлені та затримані СБУ й Нацполіцією. Наголошую, абсолютно всі. Палії хотіли заробити грошей, але зароблять собі лише тюремні строки. Немає жодного випадку, де б ми не знайшли виконавця, тому покарання за ці злочини є невідворотним", – каже речник СБУ.

Більшість затриманих підлітків вважають, що за підпали їм загрожує лише адмінпротокол, але насправді ці злочини кваліфікуються як тяжкі і відповідальність за них настає від 14 років. Тож це роки в'язниці або навіть довічне увʼязнення.

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