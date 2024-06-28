В Україні стартував сезон чорниці: як її збирають та скільки коштує ця ягода

На Поліссі стартував сезон збирання чорниці. Ягоди у лісі збирають, як дорослі, так і діти.

Скільки коштує кілограм і скільки часу треба, щоб його зібрати - у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

У Зарічному на Поліссі стартував сезон збирання чорниці. Разом із місцевими ТСН рушила до лісу

Пані Віра каже, збирає чорниці і на продаж, і для себе. Пан Руслан з дружиною кажуть, що за 4 години зібрали 15 кілограмів чорниці. Спершу, каже, ягоди приймали по 60 гривень, напередодні ціна зросла до 75 гривень.

Чорниця

13-річний Павло збирає ягоди, що заробити на кишенькові. Підліток працює в батьковій військовій формі.

"Це татова одежа, загинув в Лимані. Та як єдиний син, хлопець в сім'ї та пішов заробляти грошs, допомагати матусі", - каже хлопець.

Павло

Після збирання люди їдуть здавати чорниці. Пані Інна Безменська приймає чорниці. Каже, сьогодні ціна впала – 70 гривень за літру. А от в сусідньому районі біля траси пані Валентина продає по 80. Оптом, каже, тут приймають на гривню дешевше. У Рівному ж правлять уже по 100. А от гірська чорниця на базарі в Івано-Франківську до прикладу аж по 130. І хоч збирають і діти, та праця це тяжка, каже пан Руслан з Зарічного.

Збирання чорниць

"У день жара, тяжко, а ранком дуже тяжко бо дуже багато комарів", - каже інженер з охорони захисту лісу Руслан Христюк.

Та цей сезонний підробіток на Поліссі дуже важливий, бо від продажу так званих квитків на збір, прогнозують, отримають прибутку в понад 2 мільйони гривень.

Чорниці

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