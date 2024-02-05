В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: причини та які ціни у супермаркеті і на ринку

В Європі картопля теж дуже дорога, а тому завезена буде тут ще дорожча.

В Україні дорожчає популярний овоч: кілограм картоплі коштує від 25 гривень. Основна причина здорожчання - зміна співвідношення попиту та пропозиції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Ціни на картоплю у супермаркеті та на ринку

У супермаркетах мита картопля та преміум класу сягнула 75 грн за кілограм. На базарах - дешевше. Продавець Сергій продає картоплю по 20 грн за кілограм. Чоловік збуває надлишок, вирощений батьком, у селі за 150 кілометрів від Києва. Там картоплю оптом віддають за 10 гривень. А от восени за новий урожай перекупам селяни продавали удвічі дешевше.

Картопля на ринку

Пані Олена каже, що надлишки свого урожаю теж восени задешево продала. А тепер, коли ціна зросла - залишилися без прибутків.

Чому здорожчала картопля

Україна четвертий виробник картоплі у світі. Але 95 відсотків продукції - це домогосподарства та дрібні фермери.

Картопля у супермаркеті

Минулого літа залишки урожаю 2022 року продати за 4 гривні кіло оптом було за щастя. Все це через вдалий урожай, проте згодом почалась війна і попит зник. Картоплю навіть викидали.

Урожай 2023 року теж був нівроку. Але на півночі та заході через дощі частина урожаю згнила. У центрі через посуху - картопля вся побита, не товарного виду. Але основна проблема, каже очільник Асоціації виробників картоплі Ярослав Андрєєв - нестача складів з вентиляцією. Ті, хто їх має, завжди виграє.

"Вони не продають в період, коли ціна найнижча, це, власне, в сезон, і вони зберігають її десь до грудня, до лютого, до січня, до березня, коли попит залишається стабільний, а пропозиція картоплі вже трохи вичерпалася, і тому вони мають змогу таким чином продавати нормальну якості картоплю, але вже за більш вигідною ціною", - наголошує Ярослав Андрєєв.

Ярослав Андрєєв

Фермери і далі садитимуть картоплю

В середньому за рік один українець з'їдає центнер картоплі. Людей у країні зменшилося, але і площі під картоплею також. Наступного року великі господарства, каже Ярослав Андрєєв, планують засадити бульбою відсотків на 10 більше, аніж торік. Їхня картопля головно йде на переробку. А от дрібні господарі можуть вийти з ринку взагалі: вони або не можуть працювати, або мобілізовані.

На складах волинської фермерки Наталії Шегедин понад 70 сортів картоплі. Цьогоріч вона випробовуватиме ще 11 нових сортів. У цьому господарстві роблять ставку на якісний посадковий матеріал. Тож і урожаї гарні при відносно не великих площах. Навесні планують засадити картоплею як завжди - 5 гектарів, каже Наталія Шегедин. Хоча її чоловік в ЗСУ і поратися з оцим всім жінці доводиться самотужки.

Ціна на наступний урожай вже залежатиме від того, як вродить влітку. А цієї весни картопля може здорожчати ще гривень на 10. Фермер з Чернігівщини Андрій Рибаченко каже - картопля закінчується, хоча і купувати стали менше.

Але своєї бульби до нового урожаю має вистачити, кажуть експерти. Розраховувати на імпорт - не варто. В Європі картопля теж дуже дорога, то ж завезена буде тут ще дорожча.

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Нагадаємо, в Україні ціни на буряки вже вищі за торішні й продовжують зростати.

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