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В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: причини та які ціни у супермаркеті і на ринку

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В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: причини та які ціни у супермаркеті і на ринку

Картопля на ринку

В Європі картопля теж дуже дорога, а тому завезена буде тут ще дорожча.

В Україні дорожчає популярний овоч: кілограм картоплі коштує  від 25 гривень. Основна  причина здорожчання - зміна співвідношення  попиту та пропозиції. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Ціни на картоплю у супермаркеті та на ринку

У супермаркетах мита картопля та преміум класу сягнула 75 грн за кілограм. На базарах - дешевше. Продавець Сергій продає картоплю по 20 грн за кілограм. Чоловік збуває надлишок, вирощений  батьком, у селі за 150 кілометрів від Києва. Там  картоплю оптом віддають за 10 гривень.  А от восени  за новий  урожай перекупам селяни  продавали удвічі дешевше.

Картопля на ринку / ©
Картопля на ринку

Пані  Олена  каже, що надлишки свого  урожаю теж восени  задешево продала.  А тепер, коли ціна зросла - залишилися без прибутків.

Чому здорожчала картопля

Україна  четвертий виробник  картоплі у світі.  Але 95 відсотків  продукції -  це домогосподарства та дрібні фермери.

Картопля у супермаркеті / ©
Картопля у супермаркеті

Минулого літа залишки урожаю  2022  року продати за 4 гривні  кіло оптом було за щастя. Все це через вдалий урожай, проте згодом почалась війна і попит зник. Картоплю навіть викидали.

Урожай 2023 року теж був нівроку. Але на півночі та заході через дощі частина урожаю згнила. У центрі через посуху -  картопля вся побита, не товарного виду. Але основна проблема, каже очільник Асоціації виробників картоплі Ярослав Андрєєв - нестача складів з вентиляцією. Ті, хто їх має, завжди виграє.

"Вони не продають в період, коли ціна найнижча, це, власне, в сезон, і вони зберігають її десь до грудня, до лютого, до січня, до березня, коли попит залишається стабільний, а пропозиція картоплі вже трохи вичерпалася, і тому вони мають змогу таким чином продавати нормальну якості картоплю, але вже за більш вигідною ціною", - наголошує Ярослав Андрєєв. 

Ярослав Андрєєв / ©
Ярослав Андрєєв

Фермери і далі садитимуть картоплю

В середньому за  рік один українець  з'їдає центнер картоплі. Людей у країні  зменшилося, але і площі під картоплею також.  Наступного року  великі господарства, каже Ярослав  Андрєєв,  планують  засадити бульбою  відсотків на 10 більше, аніж торік. Їхня картопля  головно йде на переробку.  А от дрібні господарі можуть вийти з ринку взагалі: вони або не можуть працювати, або мобілізовані.  

На складах волинської  фермерки Наталії Шегедин понад 70 сортів  картоплі. Цьогоріч вона випробовуватиме  ще 11 нових сортів. У цьому господарстві роблять ставку  на якісний посадковий матеріал.  Тож і урожаї гарні при відносно не великих площах.  Навесні  планують  засадити  картоплею як завжди - 5 гектарів, каже Наталія Шегедин. Хоча   її  чоловік  в ЗСУ і  поратися з оцим всім жінці  доводиться самотужки.  

Ціна на наступний  урожай вже залежатиме від  того, як вродить влітку. А цієї  весни картопля може здорожчати ще гривень на 10. Фермер з Чернігівщини Андрій Рибаченко каже - картопля  закінчується, хоча і  купувати стали менше.

Але своєї бульби до нового урожаю має вистачити, кажуть експерти. Розраховувати на імпорт - не варто. В Європі картопля теж дуже дорога, то ж завезена буде тут ще дорожча.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 5 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, в Україні ціни на буряки вже вищі за торішні й продовжують зростати.

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