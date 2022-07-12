В Україні стрімко дорожчають ліки: чому так зростають ціни на медпрепарати й коли зупиниться

За підрахунками ТСН ціна на медичні препарати зросла на 60%.

Дефіциту ліків не має й бути не повинно, запевняють виробники. «Він був на самому початку війни, бо деякі компанії призупинили свою діяльність, але сьогодні всі відновили роботу і працюють в штатному режимі», - запевняє голова асоціації виробників ліків Петро Багрій

Та вартість препаратів зростає, і винні в цьому курс долара, дефіцит палива та складна логістика. «Логістика сьогодні особливо з Азії стала значно дорожча, виросла в 3 і більше, а вже не кажу про час доставки продуктів, щоб замовити ліки і поставити їх до України - це 100 днів. Раніше літаком прилітали, а сьогодні тільки авто, та ще треба знайти компанію, яка згодиться їхати до України», - додає Багрій.

Також читайте Богослов-снайпер розпродає свою бібліотеку і закуповує для колег найновітніші гвинтівки

75% відсотків ліків в наших аптеках - українські, але компоненти та сировина з якої їх виготовляють - імпортна і вона в усьому світі подорожчала. «Скло подорожчало в усьому світі, субстанція подорожчали , упаковка подорожчала… Все привело до підняття цін на лікарська засоби», - додає експерт.

Через бойові дії найбільший виробник медпрепаратів країни компанія «Фармак» втратила склад з ліками та сировиною на 1,5 мільярди гривень на Київщині. Розграбовано та знищено пів тисячі аптек. «До війни в Україні працювало понад 20 тисяч аптек, а це на душу населення у два з половиною рази більше ніж, наприклад, в Німеччині. Тож, аптеки, які залишилися, попри відтік працівників, цілком задовольняють український попит. Він нині впав на третину. Бо 6,5 мільйонів потенційних споживачів - переважно жінок та дітей, виїхали за кордон. А ще українці почали купувати лише критично необхідні препарати», - каже директор аптечної професійної асоціації України Володимир Руденко.

На окупованих територіях ситуація з ліками критична. Росіяни крадуть та вивозять медпрепарати й обладнання з лікарень. Й не дають Києву завести життєво необхідні препарати від гіпертонії та інсуліни. Дефіцит ліків для онкохворих, людей із діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою нині і в Маріуполі. А в окупований Херсон ліки привозять з Криму та Росії й продають із багажників авто на місцевих ринках.

Маріупольська міська рада - Аптека в Маріуполі

За два тижні до повномасштабного вторгнення за льодяники від болю в горлі, заспокійливе, знеболюване та спрей від нежитю довелося заплатити 327 гривень 20 копійок. Зараз всі позиції подорожчали - за ті самі ліки доведеться віддати 525 гривень 40 копійок. Це на 198 гривень більше ніж взимку. Або на 60,5 відсотків.

Читайте також:

Українка здобула математичного "Нобеля" за розв’язання 400-річної задачі, яка вирішить проблеми сучасності

На Одеській кіностудії виготовляють маскувальний грим для бійців, який ще захищає від сонця і зволожує шкіру

Родина на Київщині втратила одразу два будинки із різницею у місяць