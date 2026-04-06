В Україні стрімко старіє населення: демограф попередив про наслідки

Демограф пояснив наслідки старіння населення / © ТСН.ua

Україна стикається із серйозним демографічним викликом — стрімким старінням нації. Кількість людей старшого віку постійно зростає, тоді як працездатного населення стає дедалі менше. Це створює колосальний тиск на бюджет та може призвести до перегляду податкової політики.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії НАН України.

Старіння населення: які наслідки

За словами експерта, збільшення частки літніх людей автоматично підвищує фінансове навантаження на економічно активне населення.

«Відносна кількість осіб старшого віку в Україні збільшується. А разом із цим зростає навантаження на економічно активне населення. Це може впливати на податки, а через них — і на соціальні програми для будь-яких верств населення», — сказав Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії.

Це означає, що для забезпечення пенсій та медицини державі доведеться або залучати більше коштів через податки, або скорочувати обсяги соціальних виплат.

Старіння населення — це не лише проблема України

Хоча старіння населення та низька народжуваність є глобальними тенденціями для розвинених країн, в Україні ситуація набула загрозливих масштабів через бойові дії. Повномасштабне вторгнення не лише спричинило масову міграцію молоді за кордон, а й різко знизило рівень народжуваності.

«Старіння і скорочення рівня народжуваності — це загальносвітовий тренд. У нас він просто дуже загострився через війну. І це дуже гостро відчувається», — наголошує науковець.

