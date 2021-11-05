В Україні стрімко зросло споживання кисню: пацієнти з "Дельта" споживають його у 5-6 разів більше

Два заводи тимчасово призупиняли свою роботу.
Споживання медичного кисню COVID-пацієнтами в лікарнях стрімко зросло, адже інфіковані "Дельтою" споживають його у п'ять-шість разів, а в деяких випадках - і в десять разів більше.
Про це в Сніданку з 1+1 повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Якби система охорони здоров’я не була підготовлена, а була в тому стані, як навесні, то система лягла б, напевно, наприкінці вересня", - вважає міністр.
За словами Ляшко, тимчасово зупинити два заводи з виробництва медичного кисню було вимушеним рішенням. Втім. на цей час МОЗ вдалося знайти 180 тонн рідкого кисню, які "перезакривали цей двотижневий простій".
"Якби вони не пішли на регламентні роботи, вони могли б зламатися в будь-який конкретний момент. Це не було несподіванкою. Це були прогнозовані регламентні роботи. Ці заводи виробляли 100 тонн рідкого кисню на добу", - каже Віктор Ляшко.
Як повідомлялося, в Україні два заводи з виробництва медичного кисню тимчасово призупиняли роботу через регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. Утім, на початку цього місяця вони запрацювали на повну потужність.
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