В Україні стрімко зросло споживання кисню: пацієнти з "Дельта" споживають його у 5-6 разів більше

В Україні стрімко зросло споживання кисню: пацієнти з "Дельта" споживають його у 5-6 разів більше

Два заводи тимчасово призупиняли свою роботу.

Споживання медичного кисню COVID-пацієнтами в лікарнях стрімко зросло, адже інфіковані "Дельтою" споживають його у п'ять-шість разів, а в деяких випадках - і в десять разів більше.

Про це в Сніданку з 1+1 повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Якби система охорони здоров’я не була підготовлена, а була в тому стані, як навесні, то система лягла б, напевно, наприкінці вересня", - вважає міністр.

За словами Ляшко, тимчасово зупинити два заводи з виробництва медичного кисню було вимушеним рішенням. Втім. на цей час МОЗ вдалося знайти 180 тонн рідкого кисню, які "перезакривали цей двотижневий простій".

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"Якби вони не пішли на регламентні роботи, вони могли б зламатися в будь-який конкретний момент. Це не було несподіванкою. Це були прогнозовані регламентні роботи. Ці заводи виробляли 100 тонн рідкого кисню на добу", - каже Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні два заводи з виробництва медичного кисню тимчасово призупиняли роботу через регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. Утім, на початку цього місяця вони запрацювали на повну потужність.

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