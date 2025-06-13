В Україні студентам пропонують 200 тисяч грн "підйомних" і квартиру: хто може отримати та яка умова

Студентам-медикам пропонують гроші за роботу в деяких регіонах / © Credits

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200 000 гривень за роботу в селі або на прифронтових територіях. Молодим лікарям, які закінчили інтернатуру, пропонують підйомні, якщо вони готові їхати до сільських громад або районних лікарень, розташованих у прифронтових областях. В Україні величезна диспропорція між фахівцями у великих містах і на периферії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Випускники університетів не хочуть працювати у провінції

У випускників медичного університету імені Богомольця клінічний іспит. Це коли не просто тягнеш білет, а розв’язуєш конкретну ситуацію, як на прийомі — зі скаргами, аналізами, тільки замість пацієнта — манекен.

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Ганна трохи нервує в коридорі перед іспитом. Вона претендує на популярну спеціалізацію в медицині — анестезіолог-реаніматолог. Але далі Києва майбутня лікарка не готова їхати. Її однокурсниця Назрін теж має амбітні плани у столиці.

І це загальна картина серед випускників-медиків. Серед групи, з якою спілкувалася ТСН, лише Дарина після навчання готова залишити столицю.

«Я не планую залишатися в Києві, мене лякають обстріли, я планую переїхати на захід України, але, на жаль, в Івано-Франківській області немає тієї спеціальності, яку я хочу», — каже вона.

Мережеві приватні лікарні буквально полюють за здібними студентами-медиками, яким готові давати гранти на навчання і робочі місця. Сільським лікарням з ними конкурувати складно. Через це виникає величезна диспропорція у доступі до медицини в містах і селах. У громадах і на прифронтових територіях не вистачає.

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«Найбільше вакансій отримала терапія, потім ідуть лікарі-сімейники, лікар-анестезіологи, психіатри, хірурги і неврологи також, по цих спеціальностях найбільше вакансій», — каже начальник управління медичних кадрів, освіти й науки МОЗ України Сергій Убогов.

Як заохочують студентів-медиків

Щоб заохотити лікарів-інтернів, уряд ухвалив рішення виплачувати їм по 200 тисяч підйомних, якщо ті готові їхати до сільської місцевості, районних лікарень або на прифронтові території до міських закладів охорони здоров’я.

Чи будуть 200 тисяч виплачувати одразу, чи частинами — механізм у МОЗ ще розробляють. Але насамперед це стосуватиметься робочих місць у лікарнях, де не закрита чверть вакансій.

Якщо лікар розриває контракт упродовж 3 років, він має компенсувати виплату від держави.

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Мар’яну Щербій саме цей пункт і бентежить. Вона закінчує інтернатуру, яку проходила в лікарні селища Солотвин. Сюди годину добиратися на громадському транспорті з Івано-Франківська. Обрала заклад саме через спеціалізацію, яку хотіла отримати.

Тепер Мар’яна залишається в цій селищній лікарні вже не вчитися, а працювати терапевтом. Але чи затримається вона тут на три роки — не знає, і наразі ще в роздумах, чи готова взяти 200 тисяч гривень від держави.

Що кажуть у лікарнях у регіонах

Лікарня на Київщині в Іванківській громаді близько 40 днів була в окупації на початку вторгнення. Це прикордонна територія з Чорнобильською зоною, а далі Білорусь. Лікарня обслуговує понад 80 сіл і гостро потребує лікарів.

Тут сподіваються, що 200 тисяч гривень від держави будуть стимулом для молодих медиків і на додаток до цієї виплати готові запропонувати ще й житло — після окупації на території лікарні коштом швейцарського мецената зведений 4-квартирний будинок.

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Житло тут готові надати молодому лікарю, якщо він сам, або двокімнатну квартиру, якщо на роботу приїде медик з родиною.

«Якраз шукаємо четвертого невропатолога, щоб підписали договір про надання послуги за інсультним пакетом», — кажуть у лікарні.

Головний лікар цього закладу каже про ще одну проблему, яка виникає, якщо немає профільного лікаря. Відповідні медичні пакети Національна служба здоров’я не фінансує. Так, приміром, після окупації під загрозою існування тут було хірургічне відділення. І довелося терміново шукати спеціалістів.

Ірина Вашесть — хірургиня. Вона родом з Сумщини — 20 кілометрів до кордону. І можливість отримати житло було вагомою причиною переїхати до Іванкова.

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Після деокупації сюди приїхали ще два лікарі — невропатолог зі своєю родиною, вони родом з Бердянська, та лікар-інфекціоніст з Курахового. Але рук однаково не вистачає.

Чи спрацює цей стимул для лікарів, що закінчили інтернатуру, буде врозуміло впродовж цього року. В Міністерстві охорони здоров’я принаймні розраховують на сотню молодих лікарів, які погодяться їхати до сільської місцевості або до міст, які розташовані на прифронтових територія. Ця пропозиція дійсна, доки в країні діє воєнний стан.

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