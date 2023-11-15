В Україні створили тренажер ППО для знищення "Шахедів": як він працює (фото)

Після тренування на таких системах військові вже знають, як поводитися, коли летить реальний дрон-камікадзе.

Українські розробники створили тренажер великокаліберного кулемета Browning M2, на якому бійці ЗСУ можуть тренуватися збивати російські дрони-камікадзе "Шахед".

Про це розробники Ігор Бєлов та Едуард Бразас розповіли у ефірі ТСН у межах телемарафону "Єдині новини".

"Це новітня розбробка. За запитом військових ми розробили тренажер ППО, побудований для того, щоби знищувати цілі малої дальності, і тренуватися", – повідомив Бєлов.

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Він розповів, що технічне завдання розробляли військові. Тренажер складається з бойової платформи, на яку встановлюється бойовий великокаліберний кулемет, використовуваний військовими для знищення цілей малої дальності, як-от безпілотники "Шахед". У комплекті також – шолом віртуальної реальності.

"Це бойовий кулемет, оснащений електронними приладами, що "спілкуються" з комп’ютером, з програмним забезпеченням. За своїми масогабаритними характеристиками та органами керування повністю відповідає бойовим або є бойовим. У програмній частині тренажера можна будувати будь-які сценарії, в які вже закладені балістичні характеристики, похибки на вітер, будь-яку погоду", – розповів один з розробників тренажера.

Тренажер ППО для збивання "Шахедів" / Скриншот

"У житті відтворити повітряну ціль дуже складно, в у віртуальному режимі можемо побудувати будь-який сценарій. І бійці після тренування на таких системах вже знають, як поводитися, коли летить реальний "Шахед", – зазначив він.

За словами Бєлова, саме такий тренажер є найефективнішим на сьогодні, щоби тренувати військових для знищення таких цілей.

"Хлопці можуть тренуватися в інтерактивному режимі без використання боєкомплекту швидко, ефективно, безпечно", – додав він.

Розробник також звернув увагу, що такі тренажери ППО – це мобільні системи, які можуть швидко розташовуватися будь-де: у польових умовах, військовій частині чи наметі. Аби зібрати систему і розпочати на ній тренування, потрібно всього 15 хв. Цей прототип вже доопрацьований і готовий до постачання до ЗСУ.

Окрім того, вже працюють майданчики для тренування. Щодня на кожному з них тренуються по 70 людей.

Зауважимо, напередодні в Повітряних силах повідомили про загрозу того, що задля атак по Україні російські війська зроблять ставку на дрони-камікадзе, і ворог збільшить їхнє виробництво.

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