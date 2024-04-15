В Україні створили унікальний винахід для ЗСУ: він дозволить зберігати життя воїнам

Бронеавто для ЗСУ з найвищим рівнем захисту створили колишні вихованці Київського політеху. Інженери-розробники запевняють - їхній "Інгуар 3", саме так назвали машину, витримує влучання бронебійних куль, уламків від снарядів та підрив на протитанковій міні. І за рівнем захисту значно перевершує уже існуючі броньовики, які є на озброєнні ЗСУ - "Козаки" та "Новатори".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Це буде найміцніше авто - так про свою розробку говорять інженери. До повномасштабного вторгнення вони удосконалювали спорткари, а від лютого 2022 року почали ремонтувати бойові машини з передової. Від ідеї зробити вітчизняного броневика до втілення пройшов майже рік.

"Найбільш важкий найоб'ємніший по часу це - проектування, це розрахунки, це створення 3D моделей, він у нас зайняв порядку 7 місяців. Виготовлення машини зайняло орієнтовно 3 місяці і зараз процес внутрішніх заводських випробувань", - каже розробник проєкту Артем Ющук.

Бронеавто та один із розробників

Головна їхня мета, кажуть розробники, зробити авто з високим рівнем захисту. Отже вивчили західні розробки, трофейну техніку ворога, існуючі вітчизняні машини, зважили недоліки і все це врахували при розробці.

"Це може бути машина для перевезення десанту, це може бути машина варіація пікап, медевакуаційна і наприклад, носій важких систем озброєння", - кажуть розробники.

Наразі пробний екземляр проходить випробування, після чого має поїхати на передову. Там на нього уже чекають, кажуть розробники. І діляться наступною метою - вийти на серійне виробництво і отримати сертифікат НАТО.

Що таких броньовиків дійсно не вистачає на фронті розповідає нам боєць на позивний "Італієць". Він брав участь у контрнаступах на найгарячіших напрямках і випробував на практиці не один примірник. Каже, разом з побратимами раді бачити інтузіазм українських розробників.

Процес виготовлення

"Це дуже добре, що рівень захисту високий. Це значить, що бронебійні кулі з кулемету витримує і як я казав раніше, найголовніше це зберігати особовий склад. А якщо є можливість ставити РЕБ від FPV, то це супер", - пояснює військовий.

Розробники бронеавтомобіля розповідають, що виготовлення такого обійшлося у майже 700 тисяч доларів, але при серійному виробництві це коштуватиме майже удвічі менше. Для масового виробництва залучають інвесторів та державні органи.

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Нагадаємо, на Миколаївщині до літа хочуть висадити 12 мільйонів нових дерев.

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