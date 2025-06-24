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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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107
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2 хв

В Україні створюють жіночі добровільні пожежні команди: як вони працюють

В Україні створюють добровільні жіночі пожежні команди. Як вони працюють?

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
В Україні створюють жіночі добровільні пожежні команди: як вони працюють

Пожежна команда / © ТСН

На Рівненщині навички з порятунку та гасіння пожеж відточували жінки. Добровільні команди вогнебориць з’їхались сюди з різних куточків України. Кажуть, створили їх переважно під час повномасштабного вторгнення, щоб замінити чоловіків, які мобілізувалися.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Жіночі добровільні пожежні команди тренуються діяти на випадок екстрених ситуацій. На полігоні аварійно-рятувального загону — імітація ворожих прильотів. Рятувальниці надають допомогу пораненим. Жінки реагують миттєво: замість нош беруть ковдру, щоб на ній евакуювати людину.

Разом доправляють потерпілого до швидкої. Волонтер, який був в ролі пораненого без свідомості, уже з усмішкою. Каже, рятувальниці успішно приводили його до тями — водою.

Кожну із ситуацій детально обговорюють.

“Найважче - зорієнтуватись. Тому що повітряна тривога повторна, треба було зреагувати, подбати про власну безпеку, а також якимось чином допомогти постраждалому”, - каже членкиня добровільної пожежної команди Галина Бендеревська.

Та це лише початок. Добровільні пожежниці із Рівненщини, Одещини Чернігівщини та Запоріжжя далі рушають відпрацьовувати навички гасіння автівок. Тренуються працювати не лише з пожежними рукавами, але й з вогнегасниками.

Жіночі пожежні команди у своїх громадах, кажуть, створили, бо треба було замінити чоловіків.

“Більша частина наших чоловіків вони стали до війська, так є досі”, - каже членкиня добровільної пожежної команди Юлія Пастернак.

Тож виїжджати планують на допомогу професійним вогнеборцям, насамперед у віддалені села.

У добровільні вогнебориці прийшли жінки різних професій. Прикладом для них стала добровільна команда рятувальниць Великоомелянської сільради Рівненщині. Ці жінки уже їздять на виклики. Нещодавно гасили сухостій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 23 червня. Сильні РУЙНУВАННЯ та ЗАГИБЛІ в Києві! Біла Церква після атаки

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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