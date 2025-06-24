В Україні створюють жіночі добровільні пожежні команди: як вони працюють

Пожежна команда / © ТСН

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На Рівненщині навички з порятунку та гасіння пожеж відточували жінки. Добровільні команди вогнебориць з’їхались сюди з різних куточків України. Кажуть, створили їх переважно під час повномасштабного вторгнення, щоб замінити чоловіків, які мобілізувалися.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Жіночі добровільні пожежні команди тренуються діяти на випадок екстрених ситуацій. На полігоні аварійно-рятувального загону — імітація ворожих прильотів. Рятувальниці надають допомогу пораненим. Жінки реагують миттєво: замість нош беруть ковдру, щоб на ній евакуювати людину.

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Разом доправляють потерпілого до швидкої. Волонтер, який був в ролі пораненого без свідомості, уже з усмішкою. Каже, рятувальниці успішно приводили його до тями — водою.

Кожну із ситуацій детально обговорюють.

“Найважче - зорієнтуватись. Тому що повітряна тривога повторна, треба було зреагувати, подбати про власну безпеку, а також якимось чином допомогти постраждалому”, - каже членкиня добровільної пожежної команди Галина Бендеревська.



Та це лише початок. Добровільні пожежниці із Рівненщини, Одещини Чернігівщини та Запоріжжя далі рушають відпрацьовувати навички гасіння автівок. Тренуються працювати не лише з пожежними рукавами, але й з вогнегасниками.

Жіночі пожежні команди у своїх громадах, кажуть, створили, бо треба було замінити чоловіків.

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“Більша частина наших чоловіків вони стали до війська, так є досі”, - каже членкиня добровільної пожежної команди Юлія Пастернак.



Тож виїжджати планують на допомогу професійним вогнеборцям, насамперед у віддалені села.

У добровільні вогнебориці прийшли жінки різних професій. Прикладом для них стала добровільна команда рятувальниць Великоомелянської сільради Рівненщині. Ці жінки уже їздять на виклики. Нещодавно гасили сухостій.

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