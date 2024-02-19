В Україні створять окремий рід військ для дронів: що про це кажуть військові і в чому буде перевага ЗСУ

В Україні планують створити окремий рід військ — Сили безпілотних систем України. Командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" розкрив своє бачення щодо цього.

Своєю думкою він поділився у розмові з кореспонденткою ТСН Оксаною Радіоновою.

"Я це сприймаю як спробу знайти таку організаційну форму, яка буде ефективніша за ту, яка є зараз. Все залежить від команди. І це надважливо", - сказав Волохов.

Військовий зауважив, що таке рішення є фактично визнанням на державному рівні, що робота дронів на фронті - ефективна.

Микола "Абдула" Волохов

На запитання, яким Волохов бачить цей новий рід військ, та які задачі він повинен виконувати, військовослужбовець зазначив, що "ніхто не забере у бригад, батальйонів і підрозділів ці засоби". А якщо вже і створювати окремий рід військ - то варто давати йому складніші завдання.

"Ніхто не відбере "Мавіки", "Матріси", FPVшки у бригад. Зібрати найкращих і дати їм якісь більш складні завдання", - запропонував "Абдула" і додав, що першочергово тут ідеться про те, щоб сконцентрувати велику кількість спеціалістів в одному місці.

Також Волохов вважає, що завдяки цьому рішенню вдасться замінити більше людей на роботів і зберегти таким чином багато життів.

На його думку, це має бути не лише бойове використання, а й науковий пошук у цій сфері.

"Бо це інноваційна галузь, і треба постійно шукати. Тому потрібно, щоб ця інституція, рід військ, сили консолідували позитивний досвід, втілювала його в собі… Втілювала його в реальних бойових розрахунках і наносила ураження", - сказав він.

Так, додав військовий, це має бути і центр пошуку та розвитку технологій. "Так ми будемо перші. Якщо ми будемо перші і успішні, - взагалі важко уявити, наскільки це буде ефективно. Бо на війні ж перемагає не найсильніший. І навіть перемагає не найбагатший або той, хто має більшу кількість. А перемагає той, хто має вищу якість, і той, хто домінує в технологіях", - зауважив Волохов.

Він додав, що якщо Україна першою зможе в цьому питанні "перейти на інший цивілізаційний рівень", то вона матиме величезну перевагу.

На запитання, як він оцінює професіоналізм російських операторів дронів, військовий зазначив, що є різні фахівці: і слабкі, і сильні. "Але мої улюблені російські фахівці-дроністи - це мертві російські дроністи", - додав він.

Як організувати Сили безпілотних систем - новий окремий рід військ | Інтерв'ю з "Абдулою", 3-тя ОШБр

Нагадаємо, 6 лютого президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу створити в ЗСУ окремий рід сил для дронів. Він оприлюднив указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони" з метою нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

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