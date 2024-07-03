В Україні суд на 56 років заборонив водію керувати автомобілем: що накоїв чоловік

Водію може також загрожувати до 3 років позбавлення волі.

На Рівненщині більш ніж на пів століття cуд позбавив чоловіка права кермування автомобілем. Тож наступного разу підсудний зможе сісти за кермо, коли йому вже буде 85.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

У Гощанському районному суді ухвалили раніше нечуване рішення — чоловіку більш ніж на 50 років заборонили сідати за кермо.

А почалася ця історія на трасі Київ-Чоп. Копи зупинили легковик. Водій із Житомира дуже дивно поводився.

"Були звужені зіниці очей, які не реагували на світло, тремтіння рук, неприродна блідість обличчя. Від освідування на вживання наркотиків відмовився категорично", — каже керівниця Гощанського сектору реагування патрульної поліції Оксана Костюрець.

Оксана Костюрець.

Виявилося, водій за це вже притягався до відповідальності.

"Він був уже позбавлений на 10 років права керування на той час", — каже патрульна.

Копи склали два протоколи та відсторонили від кермування. Згодом справа потрапила на розгляд до судді Петра Тишкуна. Вивчаючи нинішню справу, суддя з'ясував, що протягом року водій вже кілька разів притягався до відповідальності через аналогічні правопорушення.

"Штраф становить 51 тисячу гривень, його вже 5 разів на цю суму штрафували і позбавляли права керування строком на 10 років", — каже суддя Петро Тишкун.

А 29-річний чоловік, каже, знов і знов сідав за кермо.

"Зрозумів, що штрафи на нього не справляють враження. Наклав на нього адміністративний арешт 15 діб і позбавив права керувати на 56 років 6 місяців і 14 днів. Доєднав до строку позбавлення, який я призначив, всі ті невідбуті строки позбавлення права керування транспортним засобом, які були призначені іншими судами", — каже суддя.

Петро Тишкун

Так карати злісних порушників стало можливим після внесення змін до законодавства.

"Закон дозволяє додавати ті невідбуті частини до призначеного адміністративного стягнення, як в американських судах, як ми бачили у фільмах", — каже Петро Тишкун.

Таке можна застосовувати до адмінпорушень, однак, уточнює суддя, це не стосується Кримінального кодексу України. Як відреагував житомирянин на суддівське рішення – невідомо. На засідання він не з'явився.

Нині суддя готує матеріали, щоб передати в поліцію. А все тому, що водій не виконував попередні судові рішення. А тут вже відповідальність кримінальна — може загрожувати до 3 років за гратами.

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