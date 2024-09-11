В Україні суд ухвалив революційне рішення у справі, коли жінка під час самозахисту вбила кривдника

У Дніпрі виправдали жінку, яку звинувачували в убивстві співмешканця. Рішення суду адвокати вже назвали "революційним". Мовляв, зазвичай за таких обставин жінок в Україні кидають за ґрати.

Ця історія сколихнула країну ще 2021 року. Марину Полях затримали після того, як її співмешканець помер від ножового поранення в груди. Їй загрожувало до 15 років тюрми.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

"Суд ухвалив: Полях Марину Миколаївну визнати невинуватою у предʼявленому обвинуваченні. Оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченої є склад кримінального правопорушення", - йдеться у вироку суду.

Жертва садиста, заручниця байдужості правоохоронців чи безжальна вбивця - кожна із сторін справи доводила своє.

Що взяла ножа до рук жінка не заперечувала. Та каже: іншого вибору просто не мала. Адже два роки жила у справжньому пеклі із погрозами, побиттями та тиском.

Будинок Марини Полях

"Ти живеш зі страхом. Прокидаєшся вранці і не знаєш, проживеш ти сьогодні до вечора чи ні. Це дуже страшно! Коли ти боїшся за своє життя та за свою дитину", - згадує Марина.

Про те що коханий тричі судимий, зокрема і за вбивство, Марина дізналася вже після того як він оселився з нею, її донькою та немічною бабусею. Її слова про постійні побої сусіди підтверджують.

"Неодноразово її бачили у синцях. Він стояв, її просто тут гамселив. Викликали поліцію - його забрали. За дві години він вже був на місці", - каже сусідка жінки.

Звернень до поліції було 38, а покарали домашнього тирана лише раз - штрафом у 51 гривню. Більшість протоколів суд не розглянув, бо кривдник на засідання не з'являвся. У день трагедії чоловік знову був напідпитку і знущався над Мариною.

"Він перекрив мені вихід з будинку, почав хапати за капюшон кофти. Я намагалася його зупинити, вмовити, але він мене не слухав. У мене не було іншого виходу. Я була змушена взяти цей ніж до рук. Поруч знаходилася моя дитина", - пояснює Марина.

Марина Полях

На ніж чоловік наштовхнувся, стверджувала Марина. А от правоохоронці заявляли це навмисне вбивство.

"Найперше, що важливо, - нема жодного тілесного ушкодження. І на відтворенні обстановки вона не показує, що він якимось чином чи ногою, чи рукою наносив тілесні", - каже прокурорка Лівобережної окружної прокуратури Іванна Стрілець.

ЇЇ історія зворушила багатьох, підтримати Марину до обласної прокуратури виходив натовп небайдужих. Адвокатка доводила - жінка захищалась.

"У судовій практиці, в судовій доктрині в Україні дуже мало прецедентів застосування саме самооборони. Тобто ця стаття - вона у нас завжди була така, яка не застосовуються. Тобто знаєте - як мертва стаття", - каже Юлія Сегеда, адвокатка.

Натомість батько загиблого вимагав відправити Марину до вʼязниці, ще й стягнути моральну та матеріальну шкоду. Проте суд ухвалив рішення на користь жінки.

Марина Полях

"Незважаючи на те, що людина робила, все ж таки я вважаю, що він не заслуговував на смерть", - каже Марина.

Цей вирок має вплинути на долю жінок, що потерпають від насильства, і загалом на судову практику певна її адвокатка. Якщо вирок не оскаржать протягом місяця, Марина Полях буде остаточно виправдана і працюватиме за новою професією - тренеркою у групи підтримки жінок, постраждалих від домашнього насильства.

Поліція ігнорувала її десятки разів! У Дніпрі виправдали жінку, яка вбила співмешканця

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