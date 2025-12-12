В Україні суд вперше виправдав російського окупанта: суддя пояснив причини

Суддя пояснив, чому виправдав російського окупанта / © pixabay.com

Суд у Бородянці на Київщині виправдав російського військового, якого звинувачували у грабежі приватної оселі під час окупації Київської області у березні 2022 року. Це перший виправдувальний вирок окупанту, винесений українським судом, що спричинило неабияке обурення.

Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак досліджував, чи мав суддя інший вибір і як далеко готова йти Україна у фіксації воєнних злочинів.

Потерпілі не здаються: «За це треба відповісти!»

Для харків’янина Олега Заблоцького життя змінилося назавжди, коли російський дрон навесні 2022 року влучив у його приватну оселю. Дружина Тамара загинула на місці.

Наразі зареєстровано понад 194 тисячі воєнних злочинів РФ. Розслідуються ті справи, де є найбільше шансів зібрати доказову базу. Більшість проваджень — заочні, але в Офісі генпрокурора переконують, що діють згідно з міжнародним правом. Вони навіть намагаються писати обвинуваченим у соцмережі, щоб повідомити про підозру.

«Деякі були прочитані. В деяких аспектах помічники виходили на нас і казали, що ми обов’язково передамо таке. В деяких повідомлених про підозру вони, скажімо так, казали, куди ми можемо засунути цю підозру. Але ми розуміли це як юристи, що це значить, що особа ознайомилася з її змістом», — розповів представник Офісу генпрокурора.

Виправдувальний вирок: нестача доказів

Бородянський районний суд виправдав «росгвардійця», якого звинувачували у пограбуванні оселі в Бучанському районі та відправленні викраденого посилкою з Білорусі додому.

Суддя Геннадій Стасенко, який виніс вирок, погодився пояснити це рішення:

«Для мене це вперше… Хочу не виправдатися, а пояснити особливості цієї категорії справ».

Суддя наголосив, що суд не ставив під сумнів факт пограбування цивільного житла та участь у цьому підрозділу Росгвардії. Однак для обвинувального вироку бракувало «неспростовних доказів»:

«Тієї обставини, що саме ця особа заходила в саме цей будинок, чи що хоча б вона була біля цього будинку, хоча б на цій вулиці, — не встановлено і суду не надано», — пояснив суддя Стасенко.

Якість слідства важливіша за емоції

Суддя зазначив, що до цього Бородянський суд виніс обвинувальні вироки щодо чотирьох російських воєнних злочинців, а загалом по Україні — 211 таких вироків.

Правозахисниця Анна Рассамахіна закликає не піддаватися емоціям:

«Не треба бути на емоціях, треба розуміти, що цей вирок жодним чином не оспорює масштабів злочинів, скоєних росіянами, не виправдовує їх. Тут мова йде про якість проведеного слідства, і що судді мають виносити обвинувальний вирок лише, якщо вина повністю доведена».

В Офісі генпрокурора усвідомлюють величезне навантаження, але наголошують, що не фіксувати злочини Україна не має права:

«Ми не хочемо, щоб жоден злочин залишився без відповідальності за нього. Ми не хочемо, щоб інші країни стали тихою гаванню для російських військових злочинців».

Незважаючи на втрату дружини і дому, харків’янин Олег Заблоцький готовий «ходити на суди, свідчити і домагатися кари» для всіх причетних — «починаючи від пропагандистів і закінчуючи військовим командування РФ».

Юристи нагадують, що воєнні злочини не мають терміну давності: «Правосуддя, воно вміє чекати».

