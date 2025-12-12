ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
3 хв

В Україні суд вперше виправдав російського окупанта: суддя пояснив причини

Як суд у Бородянці вперше виніс виправдальний вирок для окупанта і чи готові потерпілі домагатися справедливості.

Автор публікації
Дмитро Фурдак
Суддя пояснив, чому виправдав російського окупанта

Суддя пояснив, чому виправдав російського окупанта / © pixabay.com

Суд у Бородянці на Київщині виправдав російського військового, якого звинувачували у грабежі приватної оселі під час окупації Київської області у березні 2022 року. Це перший виправдувальний вирок окупанту, винесений українським судом, що спричинило неабияке обурення.

Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак досліджував, чи мав суддя інший вибір і як далеко готова йти Україна у фіксації воєнних злочинів.

Потерпілі не здаються: «За це треба відповісти!»

Для харків’янина Олега Заблоцького життя змінилося назавжди, коли російський дрон навесні 2022 року влучив у його приватну оселю. Дружина Тамара загинула на місці.

Наразі зареєстровано понад 194 тисячі воєнних злочинів РФ. Розслідуються ті справи, де є найбільше шансів зібрати доказову базу. Більшість проваджень — заочні, але в Офісі генпрокурора переконують, що діють згідно з міжнародним правом. Вони навіть намагаються писати обвинуваченим у соцмережі, щоб повідомити про підозру.

«Деякі були прочитані. В деяких аспектах помічники виходили на нас і казали, що ми обов’язково передамо таке. В деяких повідомлених про підозру вони, скажімо так, казали, куди ми можемо засунути цю підозру. Але ми розуміли це як юристи, що це значить, що особа ознайомилася з її змістом», — розповів представник Офісу генпрокурора.

Виправдувальний вирок: нестача доказів

Бородянський районний суд виправдав «росгвардійця», якого звинувачували у пограбуванні оселі в Бучанському районі та відправленні викраденого посилкою з Білорусі додому.

Суддя Геннадій Стасенко, який виніс вирок, погодився пояснити це рішення:

«Для мене це вперше… Хочу не виправдатися, а пояснити особливості цієї категорії справ».

Суддя наголосив, що суд не ставив під сумнів факт пограбування цивільного житла та участь у цьому підрозділу Росгвардії. Однак для обвинувального вироку бракувало «неспростовних доказів»:

«Тієї обставини, що саме ця особа заходила в саме цей будинок, чи що хоча б вона була біля цього будинку, хоча б на цій вулиці, — не встановлено і суду не надано», — пояснив суддя Стасенко.

Якість слідства важливіша за емоції

Суддя зазначив, що до цього Бородянський суд виніс обвинувальні вироки щодо чотирьох російських воєнних злочинців, а загалом по Україні — 211 таких вироків.

Правозахисниця Анна Рассамахіна закликає не піддаватися емоціям:

«Не треба бути на емоціях, треба розуміти, що цей вирок жодним чином не оспорює масштабів злочинів, скоєних росіянами, не виправдовує їх. Тут мова йде про якість проведеного слідства, і що судді мають виносити обвинувальний вирок лише, якщо вина повністю доведена».

В Офісі генпрокурора усвідомлюють величезне навантаження, але наголошують, що не фіксувати злочини Україна не має права:

«Ми не хочемо, щоб жоден злочин залишився без відповідальності за нього. Ми не хочемо, щоб інші країни стали тихою гаванню для російських військових злочинців».

Незважаючи на втрату дружини і дому, харків’янин Олег Заблоцький готовий «ходити на суди, свідчити і домагатися кари» для всіх причетних — «починаючи від пропагандистів і закінчуючи військовим командування РФ».

Юристи нагадують, що воєнні злочини не мають терміну давності: «Правосуддя, воно вміє чекати».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 12 ГРУДНЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
401
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie