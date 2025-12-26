В Україні суттєво зростуть зарплати у 2026 році: хто отримуватиме понад 80 тисяч гривень

В Україні зростуть зарплати у 2026 році

У 2026 році на українців очікує суттєве зростання заробітних плат. Держава планує підвищити мінімальну зарплату, а також збільшити оплату праці для працівників житлово-комунальної сфери. Водночас у низці професій доходи можуть сягнути понад 80 тисяч гривень на місяць

Сайт ТСН.ua розповідає, хто і скільки зароблятиме в Україні.

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату. Вона становитиме 8 647 гривень у місячному розмірі та 52 гривні за годину при погодинній оплаті праці.

Таку норму закладено в проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік, який Верховна Рада ухвалила за основу. Це стане першим підвищенням мінімальної зарплати з 2023 року.

В уряді пояснюють, що зростання «мінімалки» має підтримати працівників в умовах високої інфляції та економічної нестабільності, а також частково компенсувати зростання вартості життя.

Плани щодо мінімальної зарплати на 2027–2028 роки

Крім підвищення у 2026 році, держава закладає подальше зростання мінімальної зарплати й у наступні роки. Зокрема, у 2027 та 2028 роках мінімальна оплата праці має й надалі збільшуватися.

Очікується, що в підсумку мінімальна зарплата в Україні сягне не менше 10 тисяч гривень.

Зарплати працівників ЖКГ зростуть майже на 40%

Окреме підвищення оплати праці передбачене для працівників житлово-комунального господарства. Із 1 січня 2026 року мінімальна тарифна ставка робітника І розряду має зрости щонайменше до 260% прожиткового мінімуму.

За умови, що прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3 328 гривень, мінімальна зарплата комунальників має сягнути не менше 8 653 гривень, що означає приблизно 40% зростання.

У Міністерстві розвитку громад і територій зазначають, що це рішення спрямоване на підтримку працівників, які забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, а також допоможе комунальним підприємствам утримати кваліфіковані кадри.

Кому з працівників ЖКГ платитимуть більше

Також передбачено підвищення коефіцієнтів оплати праці для водіїв, які працюють у комунальній сфері. Зміни стосуються водіїв:

вантажного транспорту;

легкових автомобілів;

автобусів.

Окрему категорію оплати праці запровадили для водіїв електромобілів.

Крім того, збільшено надбавки за виконання особливо важливої роботи, зокрема під час воєнного стану. Їхній розмір може становити до 100% посадового окладу. Надбавка за знання іноземної мови зросте до 15%.

На що вплине підвищення мінімальної зарплати

Зростання мінімальної зарплати у 2026 році позначиться не лише на доходах працівників, а й на низці соціальних та фінансових показників. Зокрема:

збільшиться розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців;

зміняться ліміти для платників спрощеної системи оподаткування;

переглянуть розрахунок лікарняних, декретних виплат і допомоги з безробіття;

зростуть штрафи за порушення трудового законодавства, які прив’язані до мінімальної зарплати.

Усі зміни щодо оплати праці в сфері ЖКГ закріплені в Галузевій угоді на 2023–2027 роки, яку уклали Міністерство розвитку громад і територій, роботодавці та профспілки.

Яка середня зарплата в Україні наприкінці 2025 року

Рівень середньої заробітної плати в Україні залишається динамічним і змінюється залежно від регіону та сфери діяльності. Станом на кінець 2025 року середня зарплата в країні становить приблизно 26–27 тисяч гривень на місяць.

За даними Work.ua, середній рівень оплати праці сягає 27 500 гривень. Водночас, згідно з інформацією Державної служби статистики України, у жовтні 2025 року (останні дані) середня зарплата становила 26 913 гривень.

Найвищі середні зарплати традиційно фіксують у Києві, а також у сферах інформації, телекомунікацій та ІТ. Натомість найнижчі показники оплати праці залишаються у галузях культури та освіти.

Хто в Україні заробляє понад 80 тисяч гривень на місяць

В Україні вже є професії, де рівень заробітної плати перевищує 80 тисяч гривень на місяць. Йдеться насамперед про керівні посади та висококваліфікованих спеціалістів у бізнесі й ІТ.

Згідно з актуальними даними ринку праці, найвищу середню зарплату в Україні отримують директори з маркетингу. Середній рівень оплати праці на цій посаді становить 82 500 гривень на місяць, що робить її лідером серед найбільш оплачуваних професій.

Професії з доходами 70–75 тисяч гривень

До групи найбільш високооплачуваних спеціальностей також входять фахівці, чиї доходи лише трохи не дотягують до позначки у 80 тисяч гривень. Зокрема:

Back-end програміст — близько 72 500 грн;

Інженер з підготовки виробництва — 72 000 грн;

Керівник відділу продажів — 70 000 грн;

Фінансовий директор — 70 000 грн;

Інвестиційний аналітик — 70 000 грн.

Такі зарплати характерні передусім для великих компаній, міжнародного бізнесу та столиці.

Хто ще входить до топу за рівнем зарплат

Високі доходи також фіксують у фахівців із технічних та управлінських напрямів:

Брокер — 67 500 грн;

Операційний директор — 67 500 грн;

Програміст 1С — 65 000 грн;

DevOps engineer — 64 000 грн;

JavaScript-програміст — 63 500 грн.

Високі зарплати поза ІТ

Водночас високі доходи можливі не лише в ІТ-секторі. Стабільно високий рівень оплати праці також мають:

водії-міжнародники — близько 60 000 грн;

рієлтори — 60 000 грн;

автомаляри — 60 000 грн;

стоматологи — 60 000 грн.

Таким чином, у 2026 році на тлі загального зростання зарплат в Україні поріг у 80 тисяч гривень стає досяжним для керівних посад і висококваліфікованих спеціалістів, насамперед у сферах маркетингу, ІТ, фінансів та управління.

Хто в Україні отримує найменші зарплати

Попри загальне зростання зарплат, в Україні й досі зберігається значний розрив між доходами в різних сферах. Найнижчі заробітні плати традиційно фіксують у культурі, освіті та допоміжних професіях.

Найнижчі зарплати за професіями

До переліку спеціальностей із найменшим рівнем оплати праці входять:

керівник гуртка — близько 9 000 грн;

бібліотекар — 10 000 грн;

педагог-організатор — 11 000 грн;

вахтер — 11 500 грн;

музичний керівник — 12 000 грн;

вчитель інформатики — 12 500 грн;

асистент вчителя — 12 500 грн;

майстер виробничого навчання — 12 500 грн;

гардеробник — 12 600 грн.

Більшість із цих професій належать до бюджетної сфери, де рівень зарплат напряму залежить від державного фінансування.

Освіта і культура — серед аутсайдерів за рівнем оплати праці

Найменші зарплати стабільно отримують працівники освітніх і культурних закладів. Навіть з урахуванням щорічного зростання доходів, оплата праці в цих сферах часто лише незначно перевищує мінімальну зарплату або перебуває на її рівні.

Це суттєво контрастує з доходами у сфері ІТ, фінансів та управління, де зарплати можуть бути в 5-8 разів вищими.

Нагадаємо, у Верховній Раді сказали, скільки становитиме зарплата вчителів 2026 року.

