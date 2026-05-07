В Україні суворо покарали військову, бо вона не виконала наказу у перший день війни

В Україні через СЗЧ покарали військову / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Шевченківський районний суд Харкова відправив за ґрати на 5 років молодшу сержантку прикордонної служби. Жінка, яка працювала кухарем, не прибула до підрозділу після наказу «База» у перший день повномасштабного вторгнення. Поки колеги евакуювалися під обстрілами, вона залишилася вдома в окупованому селі.

Про це йдеться у вироку суду.

У перший день війни прикордонники мали евакуюватися

24 лютого 2022 року близько 05:00 ранку весь особовий склад відділу прикордонної служби «Вільхуватка» отримав сигнал тривоги. Колеги обвинуваченої згадують: збиралися швидко, вантажили зброю та БК під звуки перших обстрілів. Більшість прибула протягом 20–30 хвилин.

Однак кухарка підрозділу на місці збору так і не з'явилася. За даними слідства, вона перебувала вдома до липня 2023 року, не роблячи спроб зв'язатися з командуванням чи вийти на підконтрольну Україні територію.

Жінка у суді пояснила свою позицію

У суді жінка провину визнала лише частково. Її аргументи:

Отримала наказ о 05:00, збиралася і добиралася з іншого села близько години.

Коли прибула до підрозділу о 06:00, там вже було порожньо, а навколо йшли ворожі колони.

Командир по телефону нібито сказав «пересидіти», оскільки виїхати було неможливо.

Стверджує, що є одинокою матір'ю і дбала про дітей під час окупації.

Позиція суду: «Мала всі можливості прибути»

Суддя залишився непохитним. Свідки-товариші по службі зазначили, що евакуація підрозділу тривала не миттєво — вони ще певний час перебували у сусідніх населених пунктах і були на зв'язку.

Аргументи суду:

Як військовослужбовиця за контрактом, вона мала звернутися до будь-якої іншої військової частини або підрозділу. Захист не надав підтверджень, що жінка справді намагалася виїхати з окупованої території чи шукати свій загін. Суд наголосив, що звільнення від покарання за такі злочини «демотивує інших військових», які ризикують життям на передовій.

Суворий вирок суду

Незважаючи на те, що обвинувачена раніше не була судима і самостійно виховує двох дітей, суд не знайшов підстав для іспитового строку (ст. 75 КК).

Її засудили до 5 років позбавлення волі за ч. 5 ст. 407 КК України. Жінку затримають одразу після того, як вирок набере законної сили.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

