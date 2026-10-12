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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Україні суворо покарали жінку за перешкоджання мобілізації

Суд в Одеській області ухвалив вирок адміністраторці Telegram-каналу, яка отримувала гроші з Росії за злив місць вручення повісток та антиукраїнську пропаганду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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В Україні засудили жінку за російську пропаганду

В Україні засудили жінку за російську пропаганду / © Unsplash

В Україні до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили жінку, яка на замовлення куратора з Росії адмініструвала телеграм-канал, у якому перешкоджала мобілізації та поширювала російську пропаганду.

Про це йдеться у вироку Березівського районного суду Одеської області.

Жінка з Миколаєва на замовлення РФ публікувала дописи про роботу ТЦК

Як встановило досудове розслідування СБУ, на початку 2024 року безробітна жінка погодилася за гроші адмініструвати публічний Telegram-канал «Свободный чат|Николаев Chat».

Злочинна діяльність розгорталася за двома основними напрямами:

  1. Перешкоджання діяльності ЗСУ: жінка систематично збирала та публікувала інформацію про точний час і місця проведення мобілізаційних заходів працівниками ТЦК та СП. Вона оприлюднювала адреси, марки та номери автомобілів військовослужбовців, а також розповсюджувала заклики з інструкціями щодо ухилення від мобілізації та чинення опору.

  2. Виправдовування російської агресії: через закрите листування у Telegram жінка вийшла на зв’язок із куратором під псевдонімом «Стас», який виявився представником держави-агресора. За його вказівками та за фінансову винагороду вона готувала й публікувала дописи, у яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України, дискредитувала військово-політичне керівництво держави та повторювала тези ворожої пропаганди.

Оплату за свою роботу адміністраторка отримувала в російських рублях на картку «Сбербанку», яка належала її брату.

Листування жінки з російським куратором / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Листування жінки з російським куратором / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Під час обшуку в березні 2024 року жінка чинила опір співробітникам СБУ та намагалася знищити свій мобільний телефон, однак правоохоронцям вдалося вилучити й розшифрувати техніку, отримавши беззаперечні докази листування з куратором.

На суді обвинувачена провину заперечила та заявила, що в «дописах відсутнє будь-яке покликання на Російську Федерацію. Вона, як громадянка України, любить свою державу та хоче, щоб їй не було страшно жити в ній, і зазначає, що має право показати свою життєву позицію».

Рішення суду

7 жовтня 2026 року Березівський районний суд Одеської області визнав жінку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

  • ч. 3 ст. 436-2 — виготовлення і поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно та з використанням засобів масової інформації.

Суд ухвалив:

  1. Призначити покарання за ч. 1 ст. 114-1 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі.

  2. Призначити покарання за ч. 3 ст. 436-2 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  3. За сукупністю злочинів (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України) визначити остаточне покарання — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  4. Стягнути з засудженої на користь держави 14 009,68 грн за проведення судових експертиз.

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