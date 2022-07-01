В Україні тарифи залишаться незмінними, але опалення буде заслабке і не всюди: грітись радять електрикою

Україна готується до нового опалювального сезону.
Зима все ближче і тепло цього сезону прийде далеко не в кожну оселю, йдеться в ТСН.
Ірина Чернишова - голова ОСББ понівеченого будинку в Ірпені. Сюди було понад двадцять прямих влучань ворожих снарядів. На місці затишних квартир - тепер порожнеча. Однак, будинок - це не просто красивий фасад і гарний ремонт. Куди важливіші комунікації, які потрібно підготувати до опалювального сезону. І от якраз з цим - тут біда.
«Наш чудовий за тисячу євро котел, який дозволяв нам опалювати приміщення і мати в квартирі гарячу воду. Оскільки труби розгерметизовані - запустити опалення по цьому стояку по 17 квартирах, ми не можемо, відповідно люди не можуть мати ні тепла, ні гарячої води», - каже голова ОСББ.
Таких побитих чи зруйнованих ворожим вогнем багатоповерхівок станом на зараз понад 20 тисяч, приватних будинків понад 120-ти тисяч. І ця цифра із кожним днем зростає. Це означає - близько трьох з половиною мільйонів сімей ризикують опинитись з холодними батареями цієї зими. Але і ця цифра не остаточна.
Адже росіяни прицільно гатять по критичній інфраструктурі, яка запускає тепло в наші квартири. За даними міністерства громад і територій - пошкоджені або зруйновані вщент більше трьох сотень котелень по країні, три теплоелектроцентралі - у Кременчуці, Чернігові та Охтирці, вже шість пошкоджених ТЕС.
Масштаби катастрофи вже оцінили на Сумщині. Григорій Юрко, директор Охтирської ТЕЦ, оглядає те, що залишилось від підприємства після нальоту російських бомбардувальників. І що тут можна полагодити, аби люди не мерзли взимку. «Були ракетні удари і два рази у нас була авіація бомбила», - каже Григорій Юрко.
Там, де слід війни ще не вихолов і там, куди ворожі ракети ще не долетіли - визнають - наступний опалювальний сезон буде ледь не найтяжчим за усі часи незалежності. В українському уряді це усвідомлюють. А тому створили спеціальний штаб з підготовки. Його очолює міністр громад і територій Олексій Чернишов. «Хочу заспокоїти українців, опалювальний сезон розпочнеться вчасно», - каже він. .
Вчасно, але ця зима матиме кілька суттєвих відмінностей від усіх попередніх. Перш за все це стосується температури в оселях і географії тепла. Пошкоджені будинки, або ті, де залишалась обмаль мешканців - підключати до централізованого опалення - не будуть, каже міністр. «В таких містах місцева влада має веріфікувати ті об’єкти, які вона буде під’єднувати до центрального опалення і ті які не буде під’єднувати. Такі об’єкти у нас також існують і будуть», - каже Чернишов.
Крім того, варто забути і про температуру у 24 градуси в квартирах. «Це не означає, що в оселях буде холодно. Але ми будемо дуже чітко працювати з підприємствами, теплокомуненерго, з містами, щодо забеспечення температури в оселях. Температура в оселях українців має бути плюс вісімнадцять, плюс двадцять градусів. Це комфортна температура», - додає міністр.
Ці урядові нововведення напряму залежать від того, скільки газу та вугілля на складах буде у нас цієї зими. Заступник міністра енергетики Юрій Власенко пояснює, зараз усі підприємства працюють на повну потужність, аби зробити запас. Нам необхідно 19 мільярдів кубометрів блакитного палива. Половина з них вже лежить у сховищах. Решту маємо викачати з власних свердловин, ще трохи закупити. Подібна ситуація і з вугіллям. «Важко, але проходимо опалювальний сезон, як з електричною енергією, як з вугіллям, так і з газом. Ми зараз наполягаємо, щоб споживачі, які використовували газ для опалення, використовували електричну енергію», - каже заступник міністра енергетики Юрій Власенко.
Це стосується тих українців, чиїм будинкам пощастить не потрапити під обстріли. А як бути, якщо є ризик, що бойові дії не оминуть? Тим більше у розпал сезону?
«Пересувні модульні конструкції, які можна досить швидко розгорнути в тій громаді, яка перебуває, якщо у нас є проблема з постачанням централізованого тепла взимку, то ми маємо вирішити це дуже швидко, такі речі вони врятують», - каже міністр громад і територій України.
У звільнених Охтирці та Ірпені лагодять зруйновану інфраструктуру. І там, і там розуміють, що часу залишилось обмаль. «У нас часу максимум, до вересня - максимум. Потім коли почнуться дощі і далі слідом прийдуть морози, нам вже буде не дуже весело. Ми втратимо більшу частину будинку», - каже голова ірпінського ОСББ.
Як підготуватись до найскладнішого опалювального сезону самим? Чітко усвідомити, де ви залишаєтесь зимувати. Якщо ваш регіон постійно під обстрілами - існує велика ймовірність, що тепло в батареї вам не запустять. Якщо ви на звільнених, або мирних територіях варто уважно обстежити свою оселю, замінити вікна, перевірити чи не дує з-під дверей, затіяти ремонт у під’їзді. Така побутова тепломодернізація зменшить платіжку, та найголовніше - заощадить коштовний ресурс цілої країни.
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