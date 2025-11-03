ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

В Україні тестують унікальну зброю для фронту

На полігоні тестують нову зброю для фронту.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
В Україні тестують унікальну зброю для фронту

Наземні роботизовані комплекси / © ТСН

На одному з полігонів українські військові разом з виробниками тестують ударні наземні комплекси, щоб з’ясувати, чи готові вони до реального бою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Болотиста місцевість, горби й окопи — саме такі випробування проходять наземні роботизовані комплекси. П’ятнадцять українських виробників привезли сюди свої розробки, щоб показати, на що здатні їхні машини.

«Наша компанія презентує ударні засоби, розвідувально-ударні роботизовані комплекси. Призначені для ураження живої сили противника, призначені для ураження наземної техніки, на них встановлені бойові модулі», — каже директор компанії Юрій Поріцький.

Маршрут — вісім кілометрів. Завдання — доїхати, зайняти позицію та відпрацювати по мішенях.

«Наше завдання — вказати виробникам на ті помилки, які є в засобах, щоб вони самі їх відчули, самі побачили і думали самостійно над тим, як їх змінювати, як їх модернізувати. Тобто поставити їх на місце операторів і дати їй можливість самим це відчути», — каже командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади «Макар».

Олексій Руднєв представляє своє дітище — НРК «Танчик». Тут гусенична платформа з туреллю під кулемет. На фронті цей комплекс уже застосовують близько 30 бригад.

Краш-тест ініціювала Третя штурмова бригада, яка першою сформувала підрозділ ударних НРК. Наскільки ефективно ці машини працюватимуть поруч із піхотою, залежить від їхньої прохідності, міцності та витривалості.

«Для прикладу в червні рота, яка у нас ще є співорганізатором. Вони в червні змогли взяти позицію, використовуючи тільки ударні НРК, тільки НРК-камікадзе, взагалі без застосування людей», — каже співорганізаторка заходу Вікторія.

На полігоні виробники отримують реальну оцінку — що працює, а що потрібно переробити, адже якщо механіка підводить — місія під загрозою.

На відміну від логістичних чи евакуаційних систем, які вже давно використовуються, ударні наземні комплекси — новий напрям для українських виробників. Вони ще проходять активну розробку і перевірку на полі бою. Але вже, кажуть бійці, бережуть чимало людських життів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 3 листопада. Сумні новини від ТРАМПА. Трагедія на Дніпропетровщині

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie