В Україні тестують унікальну зброю для фронту

Наземні роботизовані комплекси / © ТСН

На одному з полігонів українські військові разом з виробниками тестують ударні наземні комплекси, щоб з’ясувати, чи готові вони до реального бою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Болотиста місцевість, горби й окопи — саме такі випробування проходять наземні роботизовані комплекси. П’ятнадцять українських виробників привезли сюди свої розробки, щоб показати, на що здатні їхні машини.

«Наша компанія презентує ударні засоби, розвідувально-ударні роботизовані комплекси. Призначені для ураження живої сили противника, призначені для ураження наземної техніки, на них встановлені бойові модулі», — каже директор компанії Юрій Поріцький.

Маршрут — вісім кілометрів. Завдання — доїхати, зайняти позицію та відпрацювати по мішенях.

«Наше завдання — вказати виробникам на ті помилки, які є в засобах, щоб вони самі їх відчули, самі побачили і думали самостійно над тим, як їх змінювати, як їх модернізувати. Тобто поставити їх на місце операторів і дати їй можливість самим це відчути», — каже командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади «Макар».

Олексій Руднєв представляє своє дітище — НРК «Танчик». Тут гусенична платформа з туреллю під кулемет. На фронті цей комплекс уже застосовують близько 30 бригад.

Краш-тест ініціювала Третя штурмова бригада, яка першою сформувала підрозділ ударних НРК. Наскільки ефективно ці машини працюватимуть поруч із піхотою, залежить від їхньої прохідності, міцності та витривалості.

«Для прикладу в червні рота, яка у нас ще є співорганізатором. Вони в червні змогли взяти позицію, використовуючи тільки ударні НРК, тільки НРК-камікадзе, взагалі без застосування людей», — каже співорганізаторка заходу Вікторія.

На полігоні виробники отримують реальну оцінку — що працює, а що потрібно переробити, адже якщо механіка підводить — місія під загрозою.

На відміну від логістичних чи евакуаційних систем, які вже давно використовуються, ударні наземні комплекси — новий напрям для українських виробників. Вони ще проходять активну розробку і перевірку на полі бою. Але вже, кажуть бійці, бережуть чимало людських життів.

