В Україні – три зони напруження: експерт припустив, звідки наступатиме Росія

Росія вже втратила час для того, аби здійснити наступ з території Білорусі на північ України.

Російські війська в межах нового наступу можуть здійснити його на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі, проте для Києва загрози на найближчі пів року немає.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Він зазначив, що попри підготовку до нового наступу з боку РФ, він не буде таким масштабним, як 24 лютого 2022 року.

"Те, що сказав Данілов, що наступ буде, в мене в цьому немає сумнівів. Росія робить усе і в неї, за логікою діючого режиму, іншого вибору немає як здійснювати наступальні дії. Тому що вони не відмовилися від стратегічної задачі – знищення України як держави. Тому Росія нарощуватиме ударні угруповання. Але треба розуміти, що Росія до такої війни не готувалася і вже запізно без перерви, без зупинки бойових дій говорити про якусь серйозну ескалацію масштабом, яка була станом на ранок 24 лютого", – пояснив військовий експерт.

Загроза для Києва

"Попри те, що на сьогодні з урахуванням реального стану справ, розрахункових показників накопичення ресурсів, не можна говорити, що є пряма загроза Києву у найближчий час. Йдеться про щонайменше пів року", – оцінює Грабський.

Донбас

"Але разом з тим противник має ще достатньо ресурсів, щоб створити певні труднощі і спробувати провести бодай якусь наступальну операцію. У зв’язку з цим, на мою думку, надзвичайно загрозливим виглядає напрямок від Старобільська на Сватове. Але куди їх понесе – сказати дуже важко", – сказав експерт.

Він наголосив, що попри шалені втрати, Росія не має намірів послаблювати свій тиск на Донбасі.

"Йдеться про те, що вони палають бажанням вийти на кордони Донецької області до 24 лютого. Чи вийде це в них? Ні. Тому що вони вже дуже-дуже відстають від графіків. Наскільки вистачить противника – сказати дуже важко", – розповів Грабський.

Запоріжжя

"Ну, і третій напрямок, який мене трішки непокоїть, це Запорізький напрямок, де противник останніми днями демонстрував певну активність. Тут має бути зауваження про те, що ми так само не є такими просто спостерігачами того, що відбувається, а ми постійно впливаємо на противника на південному напрямку, фізично не даючи йому змоги розгорнути в достатній кількості та якості ударні підрозділи для здійснення наступу", – повідомив військовий експерт.

Він зазначив, що окупанти на сьогодні розглядають Запорізький напрямок як такий, що відволікає, і де вони хочуть створити потужну оборону, щоб не дати прорватися ЗСУ у напрямку на Мелітополь.

"А в більш розширеному варіанті вони, безумовно, мріють просунутися аж до Запоріжжя, маючи на меті перейти на правий берег", – зазначив Грабський.

"Таким чином складається така картинка, за якою в нас є три зони напруження: це Луганщина, Донеччина і південний напрямок, зокрема я б сконцентрувався на Запорізькій області", – узагальнив експерт.

Він додав, що для наступу з території Білорусі противник вже втратив час щодо передислокації і розгортання ударних угруповань, які потенційно могли б створити загрозу для північних регіонів України. Це пов’язано з невдалими бойовими діями на Донбасі.

Нагадаємо, про новий російський наступ спершу попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У грудні він інформував, що задля цього РФ збирає до 200 тис. нових бійців і може кинути їх в атаку або в січні, або в лютому, або ж навесні. За словами очільника Міноборони Олексія Резнікова щодо напрямків наступу, то противник може влаштувати його з окупованих на сході й півдні територій.

В українській розвідці попередили, що весна та початок літа будуть вирішальними у повномасштабній війні, а головне поле бою буде на Донбасі.

Координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець попередив про ризик, що загарбники завдадуть двох ударів, які сходяться: один – у бік Запоріжжя-Дніпра, інший ) назустріч, але через Харківщину, Полтаву і Кременчук.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.